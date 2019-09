New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2401 Up 7 Dec 2409 Up 12 Dec 2398 2413 2380 2401 Up 7 Mar 2405 2418 2390 2409 Up 12 May 2394 2413 2385 2404 Up 15 Jul 2383 2402 2377 2393 Up 17 Sep 2364 2385 2362 2376 Up 18 Dec 2330 2349 2325 2340 Up 20 Mar 2317 2337 2317 2330 Up 22 May 2335 2335 2329 2329 Up 23 Jul 2328 Up 23