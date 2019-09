CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 484 1-4 Mar 490 3-4 May 495 1-4 Jul 498 3-4 Sep 506 1-2 Dec 519 Mar 528 3-4 May 533 Jul 532 1-4 Sep 532 1-4 Dec 550 1-2 Mar 549 1-2 May 549 1-2 Jul 549 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 368 Mar 380 May 388 1-4 Jul 395 Sep 399 Dec 404 3-4 Mar 414 3-4 May 420 1-2 Jul 423 3-4 Sep 414 1-4 Dec 415 1-2 Jul 430 1-2 Dec 414 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 281 1-4 Mar 282 3-4 May 281 1-4 Jul 281 Sep 282 Dec 282 Mar 282 May 282 Jul 282 Sep 282 Jul 282 Sep 282 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 893 3-4 Jan 907 1-4 Mar 919 1-2 May 930 1-4 Jul 939 3-4 Aug 943 3-4 Sep 945 1-4 Nov 952 3-4 Jan 961 Mar 964 1-4 May 969 1-4 Jul 976 1-2 Aug 976 1-2 Sep 966 1-2 Nov 954 3-4 Jul 958 1-2 Nov 946 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.85 Dec 29.99 Jan 30.21 Mar 30.49 May 30.80 Jul 31.09 Aug 31.19 Sep 31.25 Oct 31.27 Dec 31.39 Jan 31.62 Mar 31.91 May 32.22 Jul 32.53 Aug 32.62 Sep 32.68 Oct 32.62 Dec 32.77 Jul 32.77 Oct 32.77 Dec 32.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 294.10 Dec 297.80 Jan 299.50 Mar 302.90 May 307.20 Jul 312.00 Aug 314.20 Sep 315.90 Oct 316.70 Dec 319.20 Jan 319.80 Mar 320.80 May 322.00 Jul 324.50 Aug 324.50 Sep 324.50 Oct 324.50 Dec 323.50 Jul 323.50 Oct 323.50 Dec 323.50