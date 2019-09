CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 488 3-4 Mar 495 1-4 May 499 3-4 Jul 503 Sep 510 1-4 Dec 522 3-4 Mar 532 1-4 May 535 3-4 Jul 534 3-4 Sep 534 3-4 Dec 552 3-4 Mar 551 3-4 May 551 3-4 Jul 551 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 374 Mar 386 May 394 1-2 Jul 401 1-4 Sep 405 Dec 410 3-4 Mar 420 3-4 May 427 Jul 430 1-2 Sep 417 1-2 Dec 418 1-2 Jul 433 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 281 Mar 282 1-2 May 280 3-4 Jul 280 1-4 Sep 281 1-4 Dec 281 1-4 Mar 281 1-4 May 281 1-4 Jul 281 1-4 Sep 281 1-4 Jul 281 1-4 Sep 281 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 900 Jan 913 3-4 Mar 925 3-4 May 936 1-2 Jul 945 1-2 Aug 949 Sep 950 Nov 955 3-4 Jan 963 1-2 Mar 966 1-2 May 970 1-4 Jul 977 1-2 Aug 977 Sep 967 Nov 956 Jul 959 3-4 Nov 948 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 30.14 Dec 30.28 Jan 30.49 Mar 30.77 May 31.08 Jul 31.40 Aug 31.51 Sep 31.62 Oct 31.66 Dec 31.82 Jan 32.05 Mar 32.35 May 32.65 Jul 32.95 Aug 33.03 Sep 33.09 Oct 33.02 Dec 33.18 Jul 33.18 Oct 33.18 Dec 33.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 295.20 Dec 298.90 Jan 300.80 Mar 304.10 May 308.40 Jul 313.10 Aug 315.30 Sep 316.90 Oct 317.60 Dec 320.00 Jan 321.20 Mar 322.40 May 323.10 Jul 325.50 Aug 325.50 Sep 325.50 Oct 325.50 Dec 324.50 Jul 324.50 Oct 324.50 Dec 324.50