New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2383 Up 46 Dec 2377 Up 38 Dec 2337 2390 2323 2383 Up 46 Mar 2335 2386 2326 2377 Up 38 May 2333 2374 2325 2366 Up 31 Jul 2329 2363 2323 2355 Up 24 Sep 2322 2346 2314 2337 Up 17 Dec 2293 2308 2285 2299 Up 10 Mar 2285 2296 2281 2287 Up 8 May 2284 2285 2284 2285 Up 8 Jul 2284 Up 8