New York City FC 2, San Jose 1

San Jose 1 0 — 1 New York City FC 2 0 — 2

First half_1, San Jose, Wondolowski, 14 (Qazaishvili), 20th minute; 2, New York City FC, Parks, 1, 40th; 3, New York City FC, Mitrita, 9 (Tajouri), 43rd.

Second half_None.

Goalies_San Jose, Daniel Vega, Andrew Tarbell; New York City FC, Sean Johnson, Brad Stuver.

Yellow Cards_Salinas, San Jose, 47th; Callens, New York City FC, 55th; Eriksson, San Jose, 76th; Johnson, New York City FC, 90th+4.

Referee_Rubiel Vazquez. Assistant Referees_Claudio Badea, Philippe Briere, Caleb Mendez. 4th Official_Lukasz Szpala.

A_20,679.

___

Lineups

San Jose_Daniel Vega; Guram Kashia, Marcos Lopez (Shea Salinas, 46th); Magnus Eriksson, Judson (Andres Rios, 69th), Florian Jungwirth, Vako Qazaishvili, Tommy Thompson (Danny Hoesen, 69th), Jackson Yueill; Cristian Espinoza, Chris Wondolowski.

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ronald Matarrita, Anton Tinnerholm; Valentin Castellanos, Gary Mackay Steven (Sebastien Ibeagha, 84th), Alexandru Mitrita, Keaton Parks (Tony Rocha, 77th), Alexander Ring; Ismael Tajouri (Ebenezer Ofori, 62nd).