CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 483 1-2 Mar 489 1-2 May 494 Jul 497 1-2 Sep 504 1-2 Dec 516 3-4 Mar 526 1-4 May 529 3-4 Jul 528 3-4 Sep 528 3-4 Dec 546 3-4 Mar 548 1-4 May 548 1-4 Jul 548 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 358 1-2 Dec 368 3-4 Mar 381 1-2 May 390 1-2 Jul 397 Sep 400 3-4 Dec 406 3-4 Mar 417 1-4 May 423 3-4 Jul 427 1-2 Sep 414 3-4 Dec 415 3-4 Jul 430 1-2 Dec 414 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 280 1-2 Mar 280 1-4 May 278 1-4 Jul 278 Sep 279 Dec 279 Mar 279 May 279 Jul 279 Sep 279 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 888 1-2 Nov 898 3-4 Jan 912 1-4 Mar 924 May 934 3-4 Jul 943 Aug 947 Sep 947 3-4 Nov 953 1-4 Jan 961 Mar 964 1-4 May 966 1-2 Jul 973 3-4 Aug 973 1-4 Sep 963 1-4 Nov 952 1-2 Jul 956 1-4 Nov 944 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.99 Oct 29.29 Dec 29.43 Jan 29.64 Mar 29.92 May 30.23 Jul 30.56 Aug 30.69 Sep 30.79 Oct 30.84 Dec 31.00 Jan 31.23 Mar 31.52 May 31.82 Jul 32.12 Aug 32.19 Sep 32.26 Oct 32.19 Dec 32.35 Jul 32.35 Oct 32.35 Dec 32.35 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 299.30 Oct 297.90 Dec 301.50 Jan 303.30 Mar 306.50 May 310.60 Jul 315.10 Aug 317.00 Sep 318.70 Oct 319.60 Dec 322.10 Jan 323.20 Mar 324.30 May 325.20 Jul 327.30 Aug 327.30 Sep 327.30 Oct 327.30 Dec 326.30 Jul 326.30 Oct 326.30 Dec 326.30