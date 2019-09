CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 485 3-4 Dec 483 3-4 Mar 489 1-4 May 493 1-4 Jul 496 1-4 Sep 503 1-4 Dec 516 Mar 525 1-2 May 529 1-4 Jul 528 1-4 Sep 528 1-4 Dec 546 3-4 Mar 548 1-4 May 548 1-4 Jul 548 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 354 1-2 Dec 367 1-4 Mar 379 3-4 May 389 Jul 396 Sep 400 1-4 Dec 406 1-2 Mar 417 1-2 May 424 1-2 Jul 428 3-4 Sep 415 1-2 Dec 416 3-4 Jul 431 1-4 Dec 414 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 290 1-4 Dec 283 Mar 283 May 281 Jul 280 1-2 Sep 281 1-2 Dec 281 1-2 Mar 281 1-2 May 281 1-2 Jul 281 1-2 Sep 281 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 883 Nov 895 1-2 Jan 909 Mar 921 1-4 May 932 1-4 Jul 941 1-4 Aug 945 1-4 Sep 946 Nov 953 1-4 Jan 961 1-4 Mar 965 1-4 May 967 3-4 Jul 975 Aug 973 3-4 Sep 963 3-4 Nov 953 3-4 Jul 957 1-2 Nov 945 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 29.02 Oct 29.01 Dec 29.16 Jan 29.37 Mar 29.66 May 30.00 Jul 30.35 Aug 30.49 Sep 30.59 Oct 30.65 Dec 30.79 Jan 31.03 Mar 31.33 May 31.63 Jul 31.93 Aug 32.03 Sep 32.08 Oct 32.01 Dec 32.17 Jul 32.17 Oct 32.17 Dec 32.17 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 296.10 Oct 297.60 Dec 301.30 Jan 303.10 Mar 306.30 May 310.50 Jul 314.90 Aug 316.90 Sep 318.40 Oct 319.00 Dec 321.30 Jan 322.70 Mar 323.90 May 324.70 Jul 326.60 Aug 326.60 Sep 326.60 Oct 326.60 Dec 325.60 Jul 325.60 Oct 325.60 Dec 325.60