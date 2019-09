BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2235 Up 17 Oct 2304 Up 17 Dec 2303 Up 12 Dec 2287 2310 2274 2304 Up 17 Mar 2289 2310 2280 2303 Up 12 May 2290 2310 2281 2300 Up 8 Jul 2298 2305 2278 2297 Up 7 Sep 2282 2297 2272 2287 Up 6 Dec 2261 2268 2243 2258 Up 6 Mar 2239 2255 2234 2246 Up 7 May 2240 2250 2233 2244 Up 7 Jul 2243 Up 8