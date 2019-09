CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 484 1-2 Dec 482 1-4 Mar 487 1-2 May 490 1-4 Jul 492 3-4 Sep 500 Dec 512 1-4 Mar 521 1-2 May 525 Jul 524 Sep 524 Dec 542 1-2 Mar 544 May 544 Jul 544 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 348 1-2 Dec 361 1-2 Mar 374 1-2 May 383 1-2 Jul 390 3-4 Sep 396 Dec 403 1-4 Mar 413 3-4 May 420 Jul 424 Sep 413 3-4 Dec 415 Jul 429 3-4 Dec 413 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 281 3-4 Dec 274 1-2 Mar 276 May 272 1-2 Jul 272 3-4 Sep 273 1-4 Dec 273 1-4 Mar 273 1-4 May 273 1-4 Jul 273 1-4 Sep 273 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 859 1-4 Nov 872 Jan 885 3-4 Mar 899 May 910 3-4 Jul 920 3-4 Aug 925 Sep 927 1-2 Nov 934 3-4 Jan 943 1-2 Mar 948 May 950 1-4 Jul 958 3-4 Aug 957 1-2 Sep 947 1-2 Nov 940 1-4 Jul 944 Nov 936 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.38 Oct 28.35 Dec 28.53 Jan 28.75 Mar 29.04 May 29.37 Jul 29.70 Aug 29.83 Sep 29.94 Oct 30.00 Dec 30.18 Jan 30.41 Mar 30.71 May 31.02 Jul 31.32 Aug 31.42 Sep 31.47 Oct 31.41 Dec 31.57 Jul 31.57 Oct 31.57 Dec 31.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 292.90 Oct 294.30 Dec 298.10 Jan 300.00 Mar 303.00 May 307.00 Jul 311.40 Aug 313.40 Sep 315.00 Oct 315.90 Dec 318.20 Jan 319.70 Mar 321.00 May 322.50 Jul 324.30 Aug 324.30 Sep 324.30 Oct 324.30 Dec 323.30 Jul 323.30 Oct 323.30 Dec 323.30