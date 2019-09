Monday's Major League Linescores

NATIONAL LEAGUE

Atlanta 220 000 300 — 7 8 0 Philadelphia 000 010 001 — 2 5 0

Foltynewicz, Newcomb (8), Tomlin (9) and McCann; Nola, Pivetta (7), Garcia (8), A.Davis (9) and Realmuto. W_Foltynewicz 6-5. L_Nola 12-5. HRs_Atlanta, Acuña Jr. (38), Donaldson (37). Philadelphia, Dickerson (10), Hernández (10).

___

Arizona 000 010 000 — 1 3 0 New York 100 110 00x — 3 9 1

M.Kelly, López (7), Scott (7), Crichton (7), McFarland (8) and C.Kelly, Avila; deGrom, Lugo (8) and Ramos. W_deGrom 9-8. L_M.Kelly 10-14. Sv_Lugo (5). HRs_Arizona, Flores (8). New York, Alonso (47).