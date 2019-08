NATIONAL LEAGUE Miami 010 001 000—2 6 1 New York 101 220 00x—6 6 0

Dugger, Guerrero (6), Chen (7) and Alfaro; deGrom, Wilson (8), E.Diaz (9) and Nido. W_deGrom 7-7. L_Dugger 0-1. HRs_Miami, Diaz (1). New York, McNeil (14), Rosario (12).