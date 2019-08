CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 494 1-2 Dec 494 3-4 Mar 503 3-4 May 509 1-2 Jul 513 3-4 Sep 521 3-4 Dec 534 Mar 542 1-4 May 543 3-4 Jul 530 1-2 Sep 530 1-2 Dec 543 1-2 Mar 545 May 545 Jul 545 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 405 1-4 Dec 414 3-4 Mar 425 1-2 May 430 1-2 Jul 434 1-2 Sep 419 3-4 Dec 415 1-4 Mar 425 1-4 May 431 1-4 Jul 435 1-2 Sep 417 1-2 Dec 419 Jul 433 1-4 Dec 416 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 265 3-4 Dec 267 1-2 Mar 272 1-4 May 272 Jul 271 3-4 Sep 274 1-2 Dec 274 1-2 Mar 274 1-2 May 274 1-2 Jul 274 1-2 Sep 274 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 850 1-4 Sep 856 Nov 868 3-4 Jan 882 Mar 893 3-4 May 905 1-4 Jul 916 3-4 Aug 920 3-4 Sep 922 1-4 Nov 928 1-2 Jan 936 3-4 Mar 941 1-4 May 947 3-4 Jul 955 3-4 Aug 954 3-4 Sep 944 3-4 Nov 939 Jul 942 3-4 Nov 925 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.76 Sep 27.87 Oct 28.00 Dec 28.26 Jan 28.51 Mar 28.78 May 29.10 Jul 29.38 Aug 29.48 Sep 29.56 Oct 29.58 Dec 29.75 Jan 30.00 Mar 30.32 May 30.63 Jul 30.95 Aug 31.05 Sep 31.12 Oct 31.04 Dec 31.19 Jul 31.19 Oct 31.19 Dec 31.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 294.90 Sep 297.00 Oct 298.80 Dec 302.30 Jan 304.10 Mar 307.20 May 310.90 Jul 314.80 Aug 316.30 Sep 317.70 Oct 318.70 Dec 320.90 Jan 321.30 Mar 320.70 May 321.60 Jul 323.50 Aug 323.50 Sep 323.50 Oct 323.50 Dec 321.90 Jul 321.90 Oct 321.90 Dec 321.90