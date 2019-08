Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Boston 010 010 000—2 5 0 New York 100 701 00x—9 14 0

Sale, Colten Brewer (4), J.Smith (5) and Leon; German, Holder (8) and Higashioka. W_German 14-2. L_Sale 5-11. HRs_Boston, Benintendi (12), Bradley Jr. (12). New York, LeMahieu 2 (17).

___

Kansas City 020 000 100— 3 5 2 Minnesota 250 022 00x—11 12 1

D.Duffy, Lopez (5) and Viloria; Gibson, R.Harper (7), Stashak (8) and Garver. W_Gibson 11-4. L_D.Duffy 5-6. HRs_Kansas City, Soler (29). Minnesota, Cruz 3 (30), Polanco (17), Cron (19).

___

Toronto 101 000 200—4 12 1 Baltimore 000 040 20x—6 6 0

Pannone, Boshers (7), Shafer (7), Adam (8) and McGuire; Bundy, Armstrong (6), Bleier (7), Givens (7), P.Fry (9) and Severino. W_Givens 2-5. L_Boshers 0-1. Sv_P.Fry (3). HRs_Toronto, Galvis (18), McGuire (1). Baltimore, Villar (14), Mancini (26).

___

Los Angeles 000 001 010—2 9 2 Cleveland 000 050 02x—7 7 1

Pena, Cahill (2), J.Anderson (5), Buttrey (6), Bedrosian (7) and K.Smith; Plutko, Goody (6), Wittgren (7), Perez (8), Cimber (8), Hand (9) and Plawecki. W_Plutko 4-2. L_Cahill 3-7. HRs_Cleveland, Kipnis (10), Santana (24), Lindor (19).

___

Seattle 000 000 000—0 0 1 Houston 300 012 12x—9 15 0

Gonzales, Wisler (6), Bautista (7) and Narvaez; Aa.Sanchez, Harris (7), Biagini (8), Devenski (9) and Maldonado. W_Aa.Sanchez 4-14. L_Gonzales 12-9. HRs_Houston, Altuve (18).

___

Boston 002 200 000—4 8 0 New York 003 010 20x—6 13 0

Johnson, Walden (4), Taylor (5), Barnes (6), Colten Brewer (7), Workman (8) and Vazquez; C.Green, Cortes Jr. (2), C.Adams (4), Ottavino (6), Kahnle (7), Britton (8), Chapman (9) and Romine. W_Kahnle 3-0. L_Barnes 3-4. Sv_Chapman (29). HRs_Boston, Devers (22). New York, Torres 2 (23).

___

Detroit 200 020 000 0—4 8 1 Texas 001 100 200 1—5 8 1

(10 innings)

Boyd, B.Farmer (6), Hardy (8), Rosenthal (9), N.Ramirez (10) and Rogers; Sampson, Guerrieri (5), B.Martin (7), Chavez (9), Leclerc (10) and Trevino, Mathis. W_Leclerc 2-3. L_N.Ramirez 5-4. HRs_Detroit, Cabrera (7). Texas, Odor (20), Calhoun (8).

___

INTERLEAGUE Miami 013 000 200—6 9 0 Tampa Bay 023 000 12x—8 11 2

Hernandez, Conley (4), Kinley (6), Quijada (7), J.Garcia (8), Chen (8) and Alfaro; Castillo, Beeks (2), Roe (6), N.Anderson (8), Pagan (9) and d'Arnaud. W_N.Anderson 3-4. L_J.Garcia 2-1. Sv_Pagan (9). HRs_Miami, Castro (9). Tampa Bay, Sogard 2 (2), Adames (14), Meadows (18).

___

Chicago 000 100 001—2 5 2 Philadelphia 000 200 10x—3 4 1

Detwiler, Cordero (6), J.Fry (7), Covey (7) and Zavala, J.McCann; Aa.Nola, Pivetta (8) and Knapp. W_Aa.Nola 10-2. L_Detwiler 1-2. Sv_Pivetta (1). HRs_Philadelphia, Hoskins (24), Harper (19).

___

NATIONAL LEAGUE Milwaukee 000 001 000—1 8 0 Chicago 010 000 12x—4 9 0

Gonzalez, Albers (5), Guerra (7), F.Peralta (8), A.Wilkerson (8) and Pina, Grandal; Hamels, Phelps (6), Holland (6), Wick (7), Ryan (8), Cishek (8), Kimbrel (9) and Contreras, Caratini. W_Wick 1-0. L_Guerra 3-3. Sv_Kimbrel (9). HRs_Chicago, Almora Jr. (12).

___

New York 100 000 123—7 12 0 Pittsburgh 200 010 002—5 10 0

Stroman, Avilan (5), Rhame (5), Wilson (7), Lugo (8), Diaz (9) and Ramos; Archer, Feliz (7), Crick (8), Stratton (9), Hartlieb (9) and Stallings. W_Wilson 3-1. L_Crick 3-6. HRs_New York, Ramos (11), McNeil (12). Pittsburgh, Marte (20).

___

Cincinnati 000 000 301 0—4 8 0 Atlanta 001 020 010 1—5 8 0

(10 innings)

Bauer, Sims (5), Garrett (7), Lorenzen (8), R.Iglesias (9), Hughes (10), Stephenson (10) and Barnhart; Keuchel, Melancon (8), Greene (9), Jackson (10) and B.McCann, Flowers. W_Jackson 6-2. L_Hughes 3-4. HRs_Cincinnati, Aquino (1).

___

San Diego 000 000 010—1 5 1 Los Angeles 000 130 00x—4 7 1

Quantrill, Baez (6), Strahm (8) and Hedges, Mejia; Buehler and Will Smith. W_Buehler 10-2. L_Quantrill 4-3. HRs_San Diego, Margot (7). Los Angeles, Turner (17).

___

San Francisco 400 000 020—6 14 1 Colorado 012 020 000—5 12 0

Bumgarner, Gott (6), Coonrod (7), Watson (8), Will Smith (9) and Vogt, Posey; Gray, B.Shaw (5), McGee (7), Estevez (8), Howard (8), Bettis (9) and Wolters. W_Coonrod 2-0. L_Estevez 1-2. Sv_Will Smith (27). HRs_San Francisco, Gennett (1). Colorado, Blackmon (22), Story (24).

___

Washington 200 200 003— 7 11 0 Arizona 212 050 17x—18 15 0

Strasburg, Grace (5), Rainey (7), Hudson (7), Parra (8), B.Dozier (8) and Suzuki; Ray, Hirano (6), Godley (7), McFarland (9) and Avila. W_Ray 10-7. L_Strasburg 14-5. HRs_Washington, Rendon (24). Arizona, Escobar 2 (24), Lamb (4), Ahmed (11), Avila (7).