AMERICAN LEAGUE Boston 010 010 000—2 5 0 New York 100 701 00x—9 14 0

Sale, Brewer (4), Smith (5) and Leon; German, Holder (8) and Higashioka. W_German 14-2. L_Sale 5-11. HRs_Boston, Benintendi (12), Bradley Jr. (12). New York, LeMahieu 2 (17).