CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 490 3-4 Dec 491 1-2 Mar 500 1-2 May 506 Jul 510 Sep 517 1-4 Dec 529 1-4 Mar 537 1-4 May 538 Jul 525 Sep 525 Dec 538 Mar 539 1-2 May 539 1-2 Jul 539 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 399 1-2 Dec 409 1-2 Mar 420 1-2 May 426 1-2 Jul 430 3-4 Sep 416 3-4 Dec 412 1-4 Mar 422 1-4 May 428 Jul 431 3-4 Sep 416 3-4 Dec 418 1-4 Jul 432 1-4 Dec 416 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 265 1-2 Dec 270 Mar 274 1-2 May 274 Jul 273 3-4 Sep 276 1-2 Dec 276 1-2 Mar 276 1-2 May 276 1-2 Jul 276 1-2 Sep 276 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 850 1-4 Sep 855 3-4 Nov 868 1-2 Jan 882 Mar 894 1-4 May 905 3-4 Jul 917 1-4 Aug 921 1-4 Sep 922 1-2 Nov 928 1-2 Jan 936 3-4 Mar 941 1-4 May 947 3-4 Jul 955 Aug 954 Sep 944 Nov 939 1-4 Jul 943 Nov 925 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.19 Sep 28.32 Oct 28.44 Dec 28.71 Jan 28.95 Mar 29.22 May 29.54 Jul 29.84 Aug 29.97 Sep 30.07 Oct 30.14 Dec 30.32 Jan 30.56 Mar 30.90 May 31.21 Jul 31.54 Aug 31.62 Sep 31.68 Oct 31.59 Dec 31.75 Jul 31.75 Oct 31.75 Dec 31.75 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 292.40 Sep 294.50 Oct 296.20 Dec 299.40 Jan 301.20 Mar 304.50 May 308.30 Jul 312.30 Aug 314.00 Sep 315.20 Oct 316.00 Dec 317.90 Jan 318.30 Mar 317.70 May 318.60 Jul 320.50 Aug 320.50 Sep 320.50 Oct 320.50 Dec 318.90 Jul 318.90 Oct 318.90 Dec 318.90