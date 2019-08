CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 475 3-4 Dec 480 3-4 Mar 491 3-4 May 497 3-4 Jul 501 Sep 509 Dec 522 1-4 Mar 530 1-4 May 531 Jul 518 Sep 518 Dec 529 1-2 Mar 531 May 531 Jul 531 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 392 3-4 Dec 402 1-2 Mar 413 1-4 May 419 3-4 Jul 424 1-2 Sep 412 1-2 Dec 408 3-4 Mar 419 1-2 May 425 3-4 Jul 429 3-4 Sep 415 3-4 Dec 417 1-2 Jul 431 1-2 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 258 1-2 Dec 265 1-4 Mar 269 1-2 May 269 Jul 268 3-4 Sep 271 1-2 Dec 271 1-2 Mar 271 1-2 May 271 1-2 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 847 Sep 852 3-4 Nov 865 1-4 Jan 878 3-4 Mar 891 3-4 May 903 1-2 Jul 915 1-4 Aug 919 1-4 Sep 920 1-2 Nov 928 Jan 936 1-2 Mar 941 May 947 1-2 Jul 954 3-4 Aug 954 Sep 944 Nov 937 3-4 Jul 941 1-2 Nov 924 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.68 Sep 27.80 Oct 27.92 Dec 28.16 Jan 28.41 Mar 28.68 May 29.01 Jul 29.33 Aug 29.46 Sep 29.57 Oct 29.68 Dec 29.86 Jan 30.11 Mar 30.42 May 30.76 Jul 31.08 Aug 31.16 Sep 31.23 Oct 31.15 Dec 31.30 Jul 31.30 Oct 31.30 Dec 31.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 293.20 Sep 295.10 Oct 296.70 Dec 299.70 Jan 301.60 Mar 305.00 May 309.10 Jul 313.10 Aug 314.40 Sep 315.50 Oct 316.10 Dec 317.70 Jan 317.60 Mar 317.00 May 317.90 Jul 319.80 Aug 319.80 Sep 319.80 Oct 319.80 Dec 318.20 Jul 318.20 Oct 318.20 Dec 318.20