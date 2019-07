Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Toronto 000 001 120—4 9 0 Kansas City 001 000 000—1 3 0

Waguespack, Mayza (7), Biagini (8), Shafer (9) and McGuire; Junis, McCarthy (8), Kennedy (9) and Gallagher. W_Waguespack 2-1. L_Junis 6-10. Sv_Shafer (1). HRs_Toronto, Galvis (16), Bichette (1). Kansas City, Gallagher (2).

INTERLEAGUE Arizona 000 030 002—5 9 0 New York 020 000 23x—7 8 1

Greinke, Lopez (6), Chafin (7), Hirano (7), McFarland (8) and Avila, C.Kelly; Tanaka, Green (5), Kahnle (6), Ottavino (7), Britton (8), Cortes Jr. (9), Chapman (9) and Romine. W_Ottavino 4-3. L_Hirano 3-5. Sv_Chapman (27). HRs_Arizona, Locastro (1). New York, Tauchman (7), Romine (4).

NATIONAL LEAGUE Atlanta 011 101 000 1—5 12 0 Washington 010 000 012 0—4 8 0

(10 innings)

Soroka, Swarzak (8), Jackson (9), Newcomb (9), Tomlin (10) and Flowers; Sanchez, Rainey (6), Suero (7), Rodney (9), Doolittle (10) and Suzuki. W_Newcomb 5-1. L_Doolittle 6-3. Sv_Tomlin (2). HRs_Atlanta, Donaldson (25), Duvall (4). Washington, Adams (17), Soto (20).

Pittsburgh 000 000 010—1 6 0 Cincinnati 102 000 10x—4 10 0

Agrazal, Feliz (4), Stratton (5), Liriano (7), Rodriguez (8) and Diaz; Castillo, Lorenzen (8), R.Iglesias (9) and Barnhart. W_Castillo 10-4. L_Agrazal 2-2. Sv_R.Iglesias (20). HRs_Cincinnati, Suarez (29), Winker (15).

Los Angeles 000 000 005—5 8 0 Colorado 000 000 001—1 6 1

Ryu, Baez (7), J.Kelly (8), Chargois (9), Jansen (9) and Smith; Marquez, McGee (7), Oberg (8), Davis (9), Estevez (9) and Wolters. W_J.Kelly 5-3. L_Davis 1-5. Sv_Jansen (26). HRs_Los Angeles, Smith (5), Negron (2).