CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 497 1-4 Dec 503 Mar 512 1-2 May 518 Jul 520 1-4 Sep 526 3-4 Dec 538 3-4 Mar 547 May 548 1-4 Jul 534 3-4 Sep 534 3-4 Dec 545 3-4 Mar 547 1-4 May 547 1-4 Jul 547 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 411 1-4 Dec 421 Mar 431 May 435 1-2 Jul 439 1-4 Sep 420 3-4 Dec 415 3-4 Mar 425 1-4 May 431 Jul 435 Sep 418 1-4 Dec 420 Jul 434 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 257 1-2 Dec 263 3-4 Mar 268 3-4 May 268 1-4 Jul 268 Sep 270 3-4 Dec 270 3-4 Mar 270 3-4 May 270 3-4 Jul 270 3-4 Sep 270 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 878 3-4 Sep 884 1-4 Nov 896 3-4 Jan 910 Mar 922 1-4 May 933 1-4 Jul 944 Aug 947 1-4 Sep 946 1-4 Nov 949 1-4 Jan 955 3-4 Mar 959 3-4 May 966 1-4 Jul 973 1-4 Aug 972 Sep 962 Nov 953 1-4 Jul 957 Nov 939 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.31 Sep 28.44 Oct 28.57 Dec 28.83 Jan 29.08 Mar 29.36 May 29.69 Jul 30.02 Aug 30.13 Sep 30.22 Oct 30.30 Dec 30.49 Jan 30.72 Mar 31.04 May 31.37 Jul 31.69 Aug 31.76 Sep 31.82 Oct 31.72 Dec 31.88 Jul 31.88 Oct 31.88 Dec 31.88 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 300.30 Sep 302.70 Oct 304.50 Dec 307.70 Jan 309.60 Mar 312.80 May 316.30 Jul 320.00 Aug 321.00 Sep 321.90 Oct 322.20 Dec 323.70 Jan 323.50 Mar 322.90 May 323.80 Jul 325.70 Aug 325.70 Sep 325.70 Oct 325.70 Dec 324.10 Jul 324.10 Oct 324.10 Dec 324.10