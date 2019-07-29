Sunday's Major League Linescores

|NATIONAL LEAGUE
|Atlanta
|000
|000
|400—4
|8
|0
|Philadelphia
|101
|040
|30x—9
|12
|0
Gausman, Newcomb (7), Tomlin (7) and McCann; Nola, Morgan (7), Pivetta (8) and Realmuto. W_Nola 9-2. L_Gausman 3-6. HRs_Atlanta, Inciarte (4), Camargo (4). Philadelphia, Hoskins (22), Haseley (3), Realmuto (14), Harper (18).
___
|Arizona
|010
|000
|000—1
|4
|1
|Miami
|100
|011
|20x—5
|9
|1
Ray, Chafin (7), Godley (7) and Avila, Kelly; Hernandez, Quijada (5), Richards (7), N.Anderson (8), Garcia (9) and Holaday. W_Quijada 2-3. L_Ray 9-7. HRs_Miami, Anderson (13), Ramirez (5), Rojas (2).