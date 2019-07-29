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Sunday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/07/29 04:36
NATIONAL LEAGUE
Atlanta 000 000 400—4 8 0
Philadelphia 101 040 30x—9 12 0

Gausman, Newcomb (7), Tomlin (7) and McCann; Nola, Morgan (7), Pivetta (8) and Realmuto. W_Nola 9-2. L_Gausman 3-6. HRs_Atlanta, Inciarte (4), Camargo (4). Philadelphia, Hoskins (22), Haseley (3), Realmuto (14), Harper (18).

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Arizona 010 000 000—1 4 1
Miami 100 011 20x—5 9 1

Ray, Chafin (7), Godley (7) and Avila, Kelly; Hernandez, Quijada (5), Richards (7), N.Anderson (8), Garcia (9) and Holaday. W_Quijada 2-3. L_Ray 9-7. HRs_Miami, Anderson (13), Ramirez (5), Rojas (2).