Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Tampa Bay 001 020 000—3 9 0 Toronto 000 100 000—1 4 1

D.Castillo, Yarbrough (2), Roe (7), Poche (9) and d'Arnaud; Waguespack, Shafer (6), Mayza (6), Biagini (7), Law (9) and D.Jansen. W_Yarbrough 9-3. L_Waguespack 1-1. Sv_Poche (1).

___

New York 000 001 202— 5 13 0 Boston 302 202 10x—10 14 1

Paxton, Hale (5), Ottavino (7), Britton (8) and Romine; Cashner, Walden (7), Taylor (8), Hembree (9), Workman (9) and Vazquez. W_Cashner 10-5. L_Paxton 5-6. HRs_Boston, Betts 3 (18), Martinez (21).

___

Minnesota 050 000 100—6 10 1 Chicago 002 000 000—2 8 2

Pineda, Thorpe (8) and J.Castro; Cease, Detwiler (6), Osich (9) and J.McCann. W_Pineda 7-5. L_Cease 1-3. HRs_Minnesota, Cruz (26), Kepler (27). Chicago, Engel (2).

___

Cleveland 002 003 111—8 13 1 Kansas City 000 010 002—3 9 1

Plesac, Cimber (8) and Plawecki; Junis, J.Lopez (7) and Gallagher. W_Plesac 5-3. L_Junis 6-9. HRs_Cleveland, Ramirez (12).

___

NATIONAL LEAGUE Colorado 300 300 006—12 14 0 Cincinnati 110 000 000— 2 8 1

Marquez, Oberg (8), Bettis (9) and Wolters; L.Castillo, Stephenson (6), Hughes (9) and Barnhart. W_Marquez 10-5. L_L.Castillo 9-4. HRs_Colorado, Dahl (14), Murphy (11). Cincinnati, VanMeter (3).

___

Pittsburgh 010 002 000—3 8 0 New York 003 012 00x—6 6 2

Agrazal, Feliz (6), Kela (7), Stratton (8) and Diaz; Wheeler, Avilan (6), Gsellman (7), Wilson (8), Lugo (9) and Ramos. W_Wheeler 7-6. L_Agrazal 2-1. Sv_Lugo (1). HRs_Pittsburgh, Frazier (5). New York, Ramos (10), McNeil (10), Frazier (14), Alonso (34).

___

Atlanta 100 044 000—9 7 0 Philadelphia 000 010 100—2 12 2

Soroka, Newcomb (5), Minter (6), Tomlin (7), J.Walker (9) and B.McCann; Arrieta, Irvin (6), Morin (8) and Realmuto, Knapp. W_Newcomb 4-1. L_Arrieta 8-8. HRs_Atlanta, McCann (10). Philadelphia, Segura (11).

___

Arizona 010 100 000—2 6 0 Miami 100 000 002—3 7 1

Greinke, Bradley (7), Y.Lopez (8), Holland (9), Hirano (9) and Avila; Alcantara, J.Garcia (7), Richards (8), Quijada (9) and Alfaro. W_Quijada 1-3. L_Holland 1-2.

___

Los Angeles 100 000 030—4 5 1 Washington 000 000 101—2 10 0

Ryu, Kelly (7), Baez (8), K.Jansen (9) and Martin; A.Sanchez, Guerra (8), Sipp (8), Barraclough (8), Blazek (9) and Suzuki. W_Kelly 4-3. L_Sipp 1-2. Sv_K.Jansen (25). HRs_Los Angeles, Turner (15).