Friday's Major League Linescores

NATIONAL LEAGUE Colorado 300 300 006—12 14 0 Cincinnati 110 000 000— 2 8 1

Marquez, Oberg (8), Bettis (9) and Wolters; Castillo, Stephenson (6), Hughes (9) and Barnhart. W_Marquez 10-5. L_Castillo 9-4. HRs_Colorado, Dahl (13), Murphy (10). Cincinnati, VanMeter (2).

___

Pittsburgh 010 002 000—3 8 0 New York 003 012 00x—6 6 2

Agrazal, Feliz (6), Kela (7), Stratton (8) and Diaz; Wheeler, Avilan (6), Gsellman (7), Wilson (8), Lugo (9) and Ramos. W_Wheeler 7-6. L_Agrazal 2-1. Sv_Lugo (1). HRs_Pittsburgh, Frazier (5). New York, Ramos (10), McNeil (10), Frazier (14), Alonso (34).