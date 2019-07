CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 496 Dec 504 1-4 Mar 515 1-4 May 520 1-2 Jul 521 1-4 Sep 527 3-4 Dec 539 1-2 Mar 547 3-4 May 549 Jul 535 3-4 Sep 535 3-4 Dec 546 1-2 Mar 548 May 548 Jul 548 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 414 1-2 Dec 424 1-2 Mar 434 1-2 May 438 3-4 Jul 442 1-4 Sep 421 Dec 416 Mar 425 1-2 May 431 1-4 Jul 435 1-2 Sep 417 3-4 Dec 420 Jul 434 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 257 1-2 Dec 263 Mar 267 3-4 May 267 Jul 266 3-4 Sep 269 1-2 Dec 269 1-2 Mar 269 1-2 May 269 1-2 Jul 269 1-2 Sep 269 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 883 1-4 Sep 888 3-4 Nov 901 Jan 914 1-4 Mar 925 3-4 May 935 3-4 Jul 945 1-4 Aug 947 3-4 Sep 945 1-2 Nov 947 Jan 953 1-2 Mar 957 3-4 May 964 Jul 970 1-2 Aug 969 1-4 Sep 959 1-4 Nov 949 3-4 Jul 953 1-2 Nov 936 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.47 Sep 28.63 Oct 28.75 Dec 29.02 Jan 29.27 Mar 29.53 May 29.85 Jul 30.18 Aug 30.27 Sep 30.32 Oct 30.34 Dec 30.49 Jan 30.73 Mar 31.05 May 31.40 Jul 31.73 Aug 31.81 Sep 31.87 Oct 31.77 Dec 31.93 Jul 31.93 Oct 31.93 Dec 31.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 303.10 Sep 304.90 Oct 306.50 Dec 309.70 Jan 311.60 Mar 314.90 May 318.20 Jul 321.40 Aug 322.20 Sep 322.80 Oct 322.90 Dec 324.50 Jan 324.20 Mar 323.60 May 324.50 Jul 326.40 Aug 326.40 Sep 326.40 Oct 326.40 Dec 324.80 Jul 324.80 Oct 324.80 Dec 324.80