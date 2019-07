CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 499 1-2 Dec 507 1-4 Mar 518 1-4 May 523 3-4 Jul 525 Sep 532 Dec 543 1-2 Mar 552 May 553 1-4 Jul 540 Sep 540 Dec 550 3-4 Mar 552 1-4 May 552 1-4 Jul 552 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 418 1-2 Dec 427 1-2 Mar 437 1-4 May 441 1-2 Jul 444 3-4 Sep 422 Dec 417 3-4 Mar 427 1-4 May 433 Jul 437 1-4 Sep 419 Dec 421 1-2 Jul 435 1-2 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 263 1-2 Dec 267 1-2 Mar 272 May 271 Jul 270 1-4 Sep 273 Dec 273 Mar 273 May 273 Jul 273 Sep 273 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 882 1-2 Sep 887 3-4 Nov 899 3-4 Jan 913 1-4 Mar 924 1-2 May 934 1-2 Jul 943 3-4 Aug 946 1-2 Sep 943 1-2 Nov 944 3-4 Jan 951 1-4 Mar 954 3-4 May 961 Jul 967 1-2 Aug 966 1-4 Sep 956 1-4 Nov 947 Jul 950 3-4 Nov 933 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.27 Sep 28.41 Oct 28.54 Dec 28.79 Jan 29.04 Mar 29.30 May 29.64 Jul 29.98 Aug 30.08 Sep 30.16 Oct 30.20 Dec 30.34 Jan 30.58 Mar 30.90 May 31.25 Jul 31.58 Aug 31.69 Sep 31.75 Oct 31.66 Dec 31.82 Jul 31.82 Oct 31.82 Dec 31.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 303.90 Sep 305.50 Oct 307.00 Dec 309.80 Jan 311.70 Mar 315.00 May 318.10 Jul 321.20 Aug 322.10 Sep 322.80 Oct 322.80 Dec 324.20 Jan 324.00 Mar 323.40 May 324.30 Jul 326.20 Aug 326.20 Sep 326.20 Oct 326.20 Dec 324.60 Jul 324.60 Oct 324.60 Dec 324.60