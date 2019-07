CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 487 1-4 Dec 498 1-4 Mar 510 3-4 May 517 1-4 Jul 519 3-4 Sep 527 1-2 Dec 539 Mar 547 1-4 May 548 3-4 Jul 535 3-4 Sep 535 3-4 Dec 546 1-4 Mar 547 1-4 May 547 1-4 Jul 547 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 425 1-2 Dec 431 1-2 Mar 440 1-2 May 444 1-4 Jul 447 1-4 Sep 424 1-4 Dec 418 1-2 Mar 428 May 433 3-4 Jul 437 3-4 Sep 419 3-4 Dec 422 1-4 Jul 436 1-4 Dec 420 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 266 Dec 266 1-4 Mar 270 1-2 May 269 1-2 Jul 268 3-4 Sep 271 1-2 Dec 271 1-2 Mar 271 1-2 May 271 1-2 Jul 271 1-2 Sep 271 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 885 3-4 Sep 891 1-2 Nov 903 3-4 Jan 916 1-2 Mar 926 1-4 May 935 1-4 Jul 944 1-4 Aug 946 3-4 Sep 944 Nov 945 1-4 Jan 951 1-2 Mar 955 1-4 May 961 1-2 Jul 967 3-4 Aug 967 Sep 957 Nov 947 Jul 950 3-4 Nov 933 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.01 Sep 28.13 Oct 28.23 Dec 28.48 Jan 28.71 Mar 28.98 May 29.33 Jul 29.67 Aug 29.79 Sep 29.89 Oct 29.98 Dec 30.18 Jan 30.40 Mar 30.71 May 31.06 Jul 31.39 Aug 31.50 Sep 31.56 Oct 31.48 Dec 31.64 Jul 31.64 Oct 31.64 Dec 31.64 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 306.40 Sep 307.80 Oct 309.40 Dec 312.50 Jan 314.30 Mar 317.30 May 320.00 Jul 322.90 Aug 323.70 Sep 324.30 Oct 323.90 Dec 325.00 Jan 324.60 Mar 324.70 May 325.60 Jul 327.50 Aug 327.50 Sep 327.50 Oct 327.50 Dec 325.90 Jul 325.90 Oct 325.90 Dec 325.90