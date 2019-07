CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 487 1-4 Dec 499 Mar 511 1-2 May 518 Jul 520 1-2 Sep 528 Dec 539 1-4 Mar 547 1-2 May 549 1-4 Jul 536 1-4 Sep 536 1-4 Dec 546 1-2 Mar 547 1-2 May 547 1-2 Jul 547 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 422 1-4 Dec 426 3-4 Mar 435 3-4 May 440 1-4 Jul 443 3-4 Sep 422 Dec 417 1-4 Mar 427 1-4 May 432 3-4 Jul 437 Sep 418 1-2 Dec 420 3-4 Jul 434 3-4 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 266 3-4 Dec 267 Mar 270 3-4 May 269 3-4 Jul 269 Sep 271 3-4 Dec 271 3-4 Mar 271 3-4 May 271 3-4 Jul 271 3-4 Sep 271 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 888 1-4 Sep 894 Nov 905 3-4 Jan 918 1-2 Mar 928 1-4 May 937 Jul 945 1-2 Aug 948 Sep 944 1-2 Nov 944 3-4 Jan 951 1-4 Mar 955 1-4 May 961 1-2 Jul 967 3-4 Aug 967 Sep 957 Nov 947 1-4 Jul 951 Nov 933 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.73 Sep 27.85 Oct 27.95 Dec 28.17 Jan 28.40 Mar 28.69 May 29.03 Jul 29.37 Aug 29.51 Sep 29.62 Oct 29.70 Dec 29.88 Jan 30.12 Mar 30.45 May 30.79 Jul 31.13 Aug 31.24 Sep 31.31 Oct 31.24 Dec 31.39 Jul 31.39 Oct 31.39 Dec 31.39 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 308.40 Sep 309.70 Oct 311.30 Dec 314.40 Jan 316.20 Mar 318.90 May 321.80 Jul 324.60 Aug 325.40 Sep 326.00 Oct 325.90 Dec 327.20 Jan 326.90 Mar 327.00 May 327.90 Jul 329.80 Aug 329.80 Sep 329.80 Oct 329.80 Dec 328.20 Jul 328.20 Oct 328.20 Dec 328.20