New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2561 Up 62 Sep 2486 2538 2473 2532 Up 65 Oct 2561 Up 62 Dec 2502 2567 2502 2561 Up 62 Mar 2512 2560 2512 2556 Up 52 May 2510 2555 2510 2551 Up 49 Jul 2507 2547 2504 2543 Up 46 Sep 2502 2540 2502 2536 Up 44 Dec 2505 2515 2452 2513 Up 36 Mar 2427 2485 2425 2485 Up 29 May 2462 Up 24