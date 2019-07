Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Boston 000 000 000—0 1 0 Baltimore 112 000 01x—5 7 0

Cashner, Hembree (8) and C.Vazquez; Wojciechowski, Fry (8), Givens (9) and Severino. W_Wojciechowski 1-3. L_Cashner 9-5. HRs_Baltimore, Villar (11), Mancini 2 (21).

___

Kansas City 101 000 011—4 8 1 Cleveland 002 003 00x—5 9 0

Sparkman, Hill (6), Lopez (7) and Gallagher; Plesac, Goody (7), Cimber (8), Hand (9) and Plawecki. W_Plesac 4-3. L_Sparkman 3-6. Sv_Hand (27). HRs_Kansas City, Starling (1), Soler (27). Cleveland, Ramirez (10), Lindor (16).

___

Toronto 100 000 002 0—3 5 0 Detroit 011 010 000 1—4 12 1

(10 innings)

Waguespack, Biagini (6), Law (8), Phelps (9), Mayza (10) and Maile, Jansen; Alexander, Jimenez (8), Greene (9), N.Ramirez (10) and Wilson. W_N.Ramirez 5-3. L_Mayza 0-1. HRs_Toronto, Gurriel Jr. (18). Detroit, Castellanos (11), Jones (10).

___

Chicago 000 000 200—2 5 0 Tampa Bay 040 000 00x—4 3 0

Cease, Osich (6), Cordero (8) and McCann; Snell, Kittredge (7), Pagan (8), Kolarek (9) and d'Arnaud. W_Snell 6-7. L_Cease 1-2. Sv_Kolarek (1). HRs_Tampa Bay, d'Arnaud (10).

___

Texas 001 001 001—3 6 0 Houston 200 020 01x—5 9 0

Lynn, C.Martin (8), Kelley (8), Leclerc (8) and Mathis; Armenteros, James (6), McHugh (6), Harris (8), R.Osuna (9) and Stassi. W_Armenteros 1-0. L_Lynn 12-6. Sv_R.Osuna (22). HRs_Texas, Mazara (13), Forsythe (6). Houston, Altuve (14), Brantley 2 (15).

___

Oakland 000 021 120—6 7 1 Minnesota 130 010 002—7 13 0

Mengden, Wang (4), Trivino (6), Soria (8), Hendriks (9) and Phegley; Pineda, R.Harper (6), May (7), Littell (8), K.Stewart (9) and J.Castro. W_K.Stewart 2-1. L_Hendriks 4-1. HRs_Oakland, Phegley (10). Minnesota, Kepler (24).

___

INTERLEAGUE Colorado 104 200 010—8 10 0 New York 100 010 020—4 4 1

Marquez, Oberg (8), W.Davis (9) and Wolters; Paxton, Green (4), Ottavino (6), Tarpley (7), A.Chapman (9) and G.Sanchez. W_Marquez 9-5. L_Paxton 5-5. HRs_Colorado, Blackmon (21). New York, Tauchman (6), Hicks (10), LeMahieu (14).

___

NATIONAL LEAGUE St. Louis 020 000 001—3 6 0 Cincinnati 000 000 010—1 7 1

Flaherty, Gallegos (5), A.Miller (7), Gant (8), C.Martinez (9) and Knizner; DeSclafani, Sims (7), Hughes (8), R.Iglesias (9) and Lavarnway. W_Gallegos 2-1. L_DeSclafani 5-5. Sv_C.Martinez (8). HRs_St. Louis, Munoz (2). Cincinnati, Ervin (2).

___

San Diego 000 010 103—5 6 0 Chicago 100 000 000—1 6 0

Morejon, Quantrill (3), Yates (9) and Mejia; Hendricks, Brach (8), Ryan (9), Edwards Jr. (9) and Maldonado, Caratini. W_Quantrill 3-2. L_Hendricks 7-8. HRs_San Diego, Mejia (4).

___

Philadelphia 000 100 000 01—2 6 0 Pittsburgh 100 000 000 00—1 6 0

(11 innings)

Smyly, Nicasio (7), Morgan (8), Neris (9), R.Suarez (10) and Knapp; Agrazal, Rodriguez (7), Crick (8), F.Vazquez (9), Stratton (10) and E.Diaz. W_R.Suarez 3-0. L_Stratton 1-3. HRs_Philadelphia, Hoskins (21).

___

Miami 000 000 000—0 6 2 Los Angeles 202 110 30x—9 9 0

Yamamoto, Chen (5), Guerrero (7), Conley (8) and Alfaro; Buehler, Sadler (8), Ferguson (9) and Barnes. W_Buehler 9-1. L_Yamamoto 4-1. HRs_Los Angeles, Pederson (23), Pollock (6), Muncy (26).