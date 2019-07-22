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Sunday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/07/22 04:27
AMERICAN LEAGUE
Boston 000 000 000—0 1 0
Baltimore 112 000 01x—5 7 0

Cashner, Hembree (8) and Vazquez; Wojciechowski, Fry (8), Givens (9) and Severino. W_Wojciechowski 1-3. L_Cashner 9-5. HRs_Baltimore, Villar (11), Mancini 2 (21).

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Kansas City 101 000 011—4 8 1
Cleveland 002 003 00x—5 9 0

Sparkman, Hill (6), Lopez (7) and Gallagher; Plesac, Goody (7), Cimber (8), Hand (9) and Plawecki. W_Plesac 4-3. L_Sparkman 3-6. Sv_Hand (27). HRs_Kansas City, Starling (1), Soler (27). Cleveland, Ramirez (10), Lindor (16).

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Toronto 100 000 002 0—3 5 0
Detroit 011 010 000 1—4 12 1
(10 innings)

Waguespack, Biagini (6), Law (8), Phelps (9), Mayza (10) and Maile, Jansen; Alexander, Jimenez (8), Greene (9), Ramirez (10) and Wilson. W_Ramirez 5-3. L_Mayza 0-1. HRs_Toronto, Gurriel Jr. (18). Detroit, Castellanos (11), Jones (10).

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Chicago 000 000 200—2 5 0
Tampa Bay 040 000 00x—4 3 0

Cease, Osich (6), Cordero (8) and McCann; Snell, Kittredge (7), Pagan (8), Kolarek (9) and d'Arnaud. W_Snell 6-7. L_Cease 1-2. Sv_Kolarek (1). HRs_Tampa Bay, d'Arnaud (10).