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Sunday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/07/22 04:15
AMERICAN LEAGUE
Boston 000 000 000—0 1 0
Baltimore 112 000 01x—5 7 0

Cashner, Hembree (8) and Vazquez; Wojciechowski, Fry (8), Givens (9) and Severino. W_Wojciechowski 1-3. L_Cashner 9-5. HRs_Baltimore, Villar (11), Mancini 2 (21).

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Kansas City 101 000 011—4 8 1
Cleveland 002 003 00x—5 9 0

Sparkman, Hill (6), Lopez (7) and Gallagher; Plesac, Goody (7), Cimber (8), Hand (9) and Plawecki. W_Plesac 4-3. L_Sparkman 3-6. Sv_Hand (27). HRs_Kansas City, Starling (1), Soler (27). Cleveland, Ramirez (10), Lindor (16).