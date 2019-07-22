Sunday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Boston
|000
|000
|000—0
|1
|0
|Baltimore
|112
|000
|01x—5
|7
|0
Cashner, Hembree (8) and Vazquez; Wojciechowski, Fry (8), Givens (9) and Severino. W_Wojciechowski 1-3. L_Cashner 9-5. HRs_Baltimore, Villar (11), Mancini 2 (21).
___
|Kansas City
|101
|000
|011—4
|8
|1
|Cleveland
|002
|003
|00x—5
|9
|0
Sparkman, Hill (6), Lopez (7) and Gallagher; Plesac, Goody (7), Cimber (8), Hand (9) and Plawecki. W_Plesac 4-3. L_Sparkman 3-6. Sv_Hand (27). HRs_Kansas City, Starling (1), Soler (27). Cleveland, Ramirez (10), Lindor (16).