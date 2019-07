JOHANNESBURG (AP) — South Africa has beaten Australia 35-17 at Ellis Park to open the Rugby Championship.

South Africa 35 (Herschel Jantjies 2, Lood de Jager, Sbu Nkosi, Cobus Reinach tries; Elton Jantjies 5 conversions), Australia 17 (Dane Haylett-Petty, Bernard Foley tries; Foley 2 conversions, penalty). HT: 14-10