Friday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Boston 020 000 000— 2 7 2 Baltimore 310 220 30x—11 14 0

Price, Brewer (5), Weber (5) and Leon; Means, Bleier (7), Yacabonis (8), M.Castro (9) and Sisco, Wynns. W_Means 8-5. L_Price 7-3. HRs_Boston, Travis (1). Baltimore, Broxton (4), Santander (5).

Kansas City 101 003 000— 5 9 0 Cleveland 104 011 03x—10 16 0

Montgomery, Flynn (3), McCarthy (6), Hill (7), Peralta (8) and Viloria; Bieber, Goody (6), Cimber (8), O.Perez (9) and R.Perez. W_Bieber 9-3. L_Montgomery 1-3. HRs_Cleveland, Naquin (9).

Toronto 110 405 100—12 15 1 Detroit 000 000 010— 1 8 1

Stroman, Gaviglio (8) and D.Jansen; Zimmermann, Reininger (4), Alcantara (6), Hardy (7), N.Ramirez (8), Greene (9) and J.Hicks. W_Stroman 6-10. L_Zimmermann 0-7. HRs_Toronto, Hernandez (12).

Chicago 130 220 001—9 16 0 Tampa Bay 110 000 000—2 6 1

Lopez, Fry (8), Ruiz (9) and W.Castillo; McKay, Kittredge (4), Poche (5), Pagan (6), Drake (7), D.Castillo (8), Stanek (9) and d'Arnaud. W_Lopez 5-8. L_McKay 1-1. HRs_Chicago, Sanchez (2).

Texas 000 002 100—3 10 0 Houston 013 000 00x—4 7 2

Minor, Leclerc (8) and Mathis, Federowicz; Verlander, Harris (7), James (8), R.Osuna (9) and Chirinos. W_Verlander 12-4. L_Minor 8-5. Sv_R.Osuna (21). HRs_Texas, Cabrera (12), Odor (14). Houston, Altuve (13), Bregman (26), Gurriel (17), Alvarez (10).

Oakland 200 012 000—5 12 1 Minnesota 012 000 000—3 7 0

Bassitt, Buchter (6), Soria (7), Hendriks (8) and Herrmann; Odorizzi, R.Harper (6), Duffey (7), Parker (8), Littell (9) and J.Castro, Garver. W_Bassitt 7-4. L_R.Harper 3-2. Sv_Hendriks (7). HRs_Oakland, Semien (15). Minnesota, Gonzalez (11).

Los Angeles 000 000 000— 0 1 0 Seattle 000 532 00x—10 12 0

Cole, Barria (3), Cahill (6), Walsh (8) and K.Smith; Leake and T.Murphy. W_Leake 8-8. L_Barria 3-3. HRs_Seattle, Vogelbach 2 (23).

INTERLEAGUE Colorado 020 000 000—2 9 1 New York 004 103 00x—8 12 2

Freeland, Almonte (5), McGee (7), Diaz (8) and Iannetta; Happ, Ottavino (6), Tarpley (7) and G.Sanchez. W_Happ 8-5. L_Freeland 2-7. Sv_Tarpley (2). HRs_Colorado, McMahon (10). New York, Judge (11), Encarnacion (8).

NATIONAL LEAGUE San Diego 102 010 010—5 13 2 Chicago 004 010 01x—6 7 2

Lauer, Perdomo (5), Stammen (8) and Mejia; Lester, Cishek (7), Strop (8), Kimbrel (9) and Maldonado. W_Strop 2-3. L_Stammen 6-5. Sv_Kimbrel (5). HRs_San Diego, Machado (24), Naylor (3). Chicago, Baez (23), Rizzo (20).

Philadelphia 000 010 113—6 15 0 Pittsburgh 010 000 000—1 7 1

Arrieta, Nicasio (6), Alvarez (7), Irvin (8) and Realmuto; Lyles, Rodriguez (6), Crick (8), Holmes (8) and E.Diaz. W_Nicasio 2-3. L_Rodriguez 3-4. Sv_Irvin (1). HRs_Philadelphia, Haseley (2).

Washington 000 001 002—3 7 0 Atlanta 000 111 001—4 12 0

Corbin, Rainey (6), Sipp (6), Suero (7), Rodney (8) and Gomes; Teheran, Blevins (6), Sobotka (7), Swarzak (8), Jackson (9) and Flowers. W_Jackson 5-2. L_Rodney 0-3. HRs_Washington, Robles (14).

St. Louis 000 0010 200—12 12 0 Cincinnati 004 300 022—11 18 1

Wainwright, Wacha (4), Shreve (6), Gant (6), Leone (8), A.Miller (8), C.Martinez (9) and Knizner; Mahle, Bowman (6), Hughes (6), Stephenson (7), Herget (8) and Lavarnway. W_Wacha 6-4. L_Hughes 3-3. Sv_C.Martinez (7). HRs_St. Louis, Martinez (9), DeJong (15). Cincinnati, Lavarnway 2 (2).

New York 000 000 000 0—0 3 1 San Francisco 000 000 000 1—1 3 0

(10 innings)

deGrom, Avilan (8), Rhame (9) and Ramos; Beede, W.Smith (9), Dyson (10) and Vogt. W_Dyson 4-1. L_Rhame 0-1.

Miami 000 100 000—1 4 1 Los Angeles 000 002 00x—2 6 2

Gallen, J.Garcia (6), Quijada (7), Chen (8) and Alfaro; Ryu, Maeda (8), K.Jansen (9) and Ru.Martin. W_Ryu 11-2. L_Gallen 0-2. Sv_K.Jansen (24).