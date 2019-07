CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 502 1-2 Dec 513 1-2 Mar 525 1-4 May 531 Jul 531 1-4 Sep 538 Dec 549 1-2 Mar 557 3-4 May 559 1-2 Jul 546 1-4 Sep 546 1-4 Dec 556 1-4 Mar 557 1-4 May 557 1-4 Jul 557 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 430 3-4 Dec 435 3-4 Mar 444 May 448 Jul 451 1-4 Sep 425 1-2 Dec 418 1-2 Mar 428 May 433 3-4 Jul 438 Sep 418 1-2 Dec 420 3-4 Jul 434 3-4 Dec 420 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 271 3-4 Dec 272 1-4 Mar 275 3-4 May 274 3-4 Jul 274 Sep 276 3-4 Dec 276 3-4 Mar 276 3-4 May 276 3-4 Jul 276 3-4 Sep 276 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 901 1-2 Sep 907 1-4 Nov 919 1-4 Jan 931 3-4 Mar 940 1-2 May 948 3-4 Jul 956 1-2 Aug 959 1-4 Sep 955 1-2 Nov 955 1-4 Jan 961 1-2 Mar 965 3-4 May 971 3-4 Jul 977 1-2 Aug 976 3-4 Sep 966 3-4 Nov 955 3-4 Jul 959 1-2 Nov 942 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.10 Sep 28.20 Oct 28.31 Dec 28.56 Jan 28.80 Mar 29.07 May 29.43 Jul 29.76 Aug 29.88 Sep 29.99 Oct 30.05 Dec 30.24 Jan 30.47 Mar 30.80 May 31.14 Jul 31.48 Aug 31.59 Sep 31.65 Oct 31.57 Dec 31.73 Jul 31.73 Oct 31.73 Dec 31.73 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 311.20 Sep 312.50 Oct 314.30 Dec 317.50 Jan 319.20 Mar 322.00 May 324.60 Jul 327.30 Aug 328.00 Sep 328.50 Oct 328.20 Dec 329.40 Jan 329.30 Mar 329.40 May 330.30 Jul 332.20 Aug 332.20 Sep 332.20 Oct 332.20 Dec 330.60 Jul 330.60 Oct 330.60 Dec 330.60