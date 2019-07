CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 493 1-2 Dec 505 1-4 Mar 517 3-4 May 523 1-2 Jul 524 1-4 Sep 530 3-4 Dec 542 1-4 Mar 550 1-2 May 552 Jul 539 Sep 539 Dec 549 Mar 549 May 549 Jul 549 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 424 1-2 Dec 429 3-4 Mar 438 1-4 May 442 1-4 Jul 445 3-4 Sep 421 3-4 Dec 416 3-4 Mar 426 1-2 May 432 1-4 Jul 436 1-4 Sep 417 1-2 Dec 419 1-2 Jul 433 1-2 Dec 420 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 274 3-4 Dec 275 1-4 Mar 278 3-4 May 277 3-4 Jul 277 Sep 279 3-4 Dec 279 3-4 Mar 279 3-4 May 279 3-4 Jul 279 3-4 Sep 279 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 881 1-4 Sep 887 Nov 899 Jan 911 1-2 Mar 921 1-4 May 930 Jul 938 3-4 Aug 941 1-2 Sep 939 3-4 Nov 942 Jan 948 1-4 Mar 952 May 958 Jul 964 Aug 963 1-4 Sep 953 1-4 Nov 942 Jul 945 3-4 Nov 928 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.64 Sep 27.74 Oct 27.84 Dec 28.05 Jan 28.29 Mar 28.57 May 28.91 Jul 29.26 Aug 29.38 Sep 29.49 Oct 29.58 Dec 29.77 Jan 30.01 Mar 30.34 May 30.68 Jul 31.02 Aug 31.13 Sep 31.20 Oct 31.13 Dec 31.28 Jul 31.28 Oct 31.28 Dec 31.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 307.00 Sep 308.40 Oct 310.00 Dec 312.80 Jan 314.50 Mar 317.30 May 320.10 Jul 323.10 Aug 324.00 Sep 324.70 Oct 324.50 Dec 325.70 Jan 325.70 Mar 325.80 May 326.70 Jul 328.60 Aug 328.60 Sep 328.60 Oct 328.60 Dec 327.00 Jul 327.00 Oct 327.00 Dec 327.00