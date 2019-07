CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 505 1-2 Dec 517 1-4 Mar 529 3-4 May 535 1-4 Jul 535 1-4 Sep 541 3-4 Dec 553 1-4 Mar 561 May 562 1-2 Jul 549 1-2 Sep 549 1-2 Dec 559 1-2 Mar 559 1-2 May 559 1-2 Jul 559 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 436 Dec 441 1-2 Mar 448 3-4 May 452 1-4 Jul 454 3-4 Sep 426 1-4 Dec 419 1-2 Mar 429 May 434 3-4 Jul 438 3-4 Sep 418 1-4 Dec 420 1-2 Jul 434 1-2 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 278 1-4 Dec 281 1-4 Mar 284 1-2 May 283 1-2 Jul 282 3-4 Sep 285 1-2 Dec 285 1-2 Mar 285 1-2 May 285 1-2 Jul 285 1-2 Sep 285 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 882 1-2 Sep 888 1-4 Nov 900 1-2 Jan 912 3-4 Mar 922 1-2 May 931 Jul 939 1-2 Aug 942 Sep 939 1-2 Nov 940 3-4 Jan 947 1-4 Mar 951 1-2 May 957 3-4 Jul 963 3-4 Aug 963 Sep 953 Nov 941 Jul 944 3-4 Nov 927 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.68 Sep 27.79 Oct 27.90 Dec 28.11 Jan 28.35 Mar 28.63 May 28.97 Jul 29.32 Aug 29.44 Sep 29.53 Oct 29.60 Dec 29.77 Jan 30.01 Mar 30.34 May 30.68 Jul 31.02 Aug 31.13 Sep 31.20 Oct 31.13 Dec 31.28 Jul 31.28 Oct 31.28 Dec 31.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 307.50 Sep 309.00 Oct 310.70 Dec 313.60 Jan 315.30 Mar 317.90 May 320.60 Jul 323.40 Aug 324.10 Sep 324.80 Oct 324.40 Dec 325.50 Jan 325.30 Mar 325.40 May 326.30 Jul 328.20 Aug 328.20 Sep 328.20 Oct 328.20 Dec 326.60 Jul 326.60 Oct 326.60 Dec 326.60