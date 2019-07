Ladies Championship Lausanne Results

Tuesday Tennis Club Stade Lausanne Lausanne, Switzerland Surface: Clay-Outdoor Singles First Round

Sam Stosur, Australia, def. Barbara Haas, Austria, 4-6, 7-5, 6-3.

Liudmila Samsonova, Russia, def. Pauline Parmentier, France, 6-0, 3-6, 6-3.

Allie Kiick, United States, def. Tatjana Maria (5), Germany, 6-1, 6-0.

Alizé Cornet (3), France, def. Martina Trevisan, Italy, 6-4, 6-4.

Natalia Vikhlyantseva, Russia, def. Conny Perrin, Switzerland, 7-6 (4), 4-6, 6-3.

Simona Waltert, Switzerland, def. Julia Goerges (1), Germany, 6-7 (5), 6-4, 3-2 retired.

Mihaela Buzarnescu (4), Romania, def. Stefanie Voegele, Switzerland, 1-6, 6-1 retired.

Jil Teichmann, Switzerland, def. Timea Bacsinszky, Switzerland, 6-2, 5-7, 6-1.

Doubles First Round

Anastasia Potapova and Yana Sizikova, Russia, def. Natela Dzalamidze, Russia, and Paula Kania, Poland, 6-3, 6-2.

Monique Adamczak, Australia, and Han Xinyun (1), China, def. Beatrice Gumulya and Jessy Rompies, Indonesia, 6-4, 6-0.

Cornelia Lister, Switzerland, and Renata Voracova, Czech Republic, def. Alexa Guarachi, Chile, and Erin Routliffe, New Zealand, 7-6 (5), 6-4.

Alison Bai, Australia, and Nicola Geuer, Germany, def. Daria Gavrilova, Australia, and Pauline Parmentier, France, walkover.