Tour de France Standings

Tuesday (Rest Day) (After 10 stages)

1. Julian Alaphilippe, France, Deceuninck-QuickStep, 43:27:15.

2. Geraint Thomas, Britain, Ineos, 1:12.

3. Egan Bernal, Colombia, Ineos, 1:16.

4. Steven Kruijswijk, Netherlands, Jumbo-Visma, 1:27.

5. Emanuel Buchmann, Germany, Bora-Hansgrohe, 1:45.

6. Enric Mas, Spain, Deceuninck-QuickStep, 1:46.

7. Adam Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 1:47.

8. Nairo Quintana, Colombia, Movistar, 2:04.

9. Dan Martin, Ireland, UAE Team Emirates, 2:09.

10. Giulio Ciccone, Italy, Trek-Segafredo, 2:32.

11. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, 2:33.

12. Patrick Konrad, Austria, Bora-Hansgrohe, 2:46.

13. Rigoberto Urán, Colombia, EF Education First, 3:18.

14. Alejandro Valverde, Spain, Movistar, same time.

15. Romain Bardet, France, Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 2:45.

16. Jakob Fuglsang, Denmark, Astana, 3:22.

17. Warren Barguil, France, Arkea-Samsic, 3:26.

18. Roman Kreuziger, Czech Republic, Dimension Data, 3:28.

19. Xandro Meurisse, Belgium, Wanty-Gobert, 3:42.

20. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 3:59.

WEDNESDAY (11th Stage): 167 kilometers (104 miles) toward the Pyrenees from Albi to Toulouse, with a Category 3 and 4 climb over the first half.