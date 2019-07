CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 507 3-4 Dec 520 Mar 533 May 539 Jul 539 3-4 Sep 546 1-4 Dec 557 1-4 Mar 565 1-2 May 567 Jul 554 1-4 Sep 554 1-4 Dec 555 3-4 Mar 555 3-4 May 555 3-4 Jul 555 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 441 Dec 447 Mar 453 3-4 May 456 1-2 Jul 458 3-4 Sep 425 1-4 Dec 419 3-4 Mar 429 1-2 May 435 Jul 439 Sep 418 1-2 Dec 421 Jul 435 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 281 1-4 Dec 284 Mar 287 1-4 May 285 3-4 Jul 284 Sep 286 Dec 286 Mar 286 May 286 Jul 286 Sep 286 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 901 3-4 Sep 907 3-4 Nov 920 Jan 932 1-4 Mar 941 May 948 1-2 Jul 956 Aug 958 1-4 Sep 955 Nov 955 3-4 Jan 962 1-4 Mar 966 3-4 May 974 Jul 980 Aug 979 1-4 Sep 969 1-4 Nov 954 3-4 Jul 958 1-2 Nov 941 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.28 Sep 28.41 Oct 28.54 Dec 28.79 Jan 29.01 Mar 29.29 May 29.66 Jul 29.99 Aug 30.13 Sep 30.23 Oct 30.29 Dec 30.45 Jan 30.69 Mar 31.02 May 31.38 Jul 31.71 Aug 31.82 Sep 31.89 Oct 31.80 Dec 31.95 Jul 31.95 Oct 31.95 Dec 31.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 311.60 Sep 313.30 Oct 315.00 Dec 318.20 Jan 319.80 Mar 322.40 May 325.00 Jul 327.50 Aug 328.40 Sep 329.10 Oct 328.50 Dec 329.50 Jan 329.80 Mar 330.70 May 330.70 Jul 333.30 Aug 333.30 Sep 333.30 Oct 333.30 Dec 331.70 Jul 331.70 Oct 331.70 Dec 331.70