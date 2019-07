BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Centre Court

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Roberto Bautista-Agut (23), Spain

Rafael Nadal (3), Spain, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Court 1

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, vs. Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (2), Czech Republic

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, vs. Barbora Strycova, Czech Republic and Su-Wei Hsieh (3), Chinese Taipei

Matwe Middelkoop, Netherlands and Zhaoxuan Yang, China, vs. Robert Lindstedt, Sweden and Jelena Ostapenko, Latvia

Court 12

Arthur Fery, Britain and Toby Samuel, Britain, vs. Brandon Nakashima, United States and Valentin Royer, France

Toby Alex Kodat, United States and Martin Damm Jr (3), United States, vs. Connor Thomson, Britain and Jacob Fearnley, Britain

Court 18

Shintaro Mochizuki (8), Japan, vs. Martin Damm (4), Czech Republic

Carlos Gimeno Valero, Spain, vs. Harold Mayot, France

Giulia Morlet, France and Polina Kudermetova, Russia, vs. Funa Kozaki, Japan and Amarissa Kiara Toth, Hungary

Govind Nanda, United States and Liam Draxl (7), Canada, vs. Holger Vitus Nodskov Rune, Denmark and Shintaro Mochizuki (2), Japan