CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 536 1-4 Sep 521 1-2 Dec 532 3-4 Mar 544 3-4 May 550 1-2 Jul 551 3-4 Sep 558 1-4 Dec 569 1-4 Mar 577 May 578 1-4 Jul 566 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 447 3-4 Sep 444 1-4 Dec 448 Mar 454 1-2 May 457 Jul 458 3-4 Sep 427 1-2 Dec 420 Mar 429 1-2 May 435 1-4 Jul 439 1-4 Sep 418 Dec 420 1-2 Jul 434 1-2 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 281 Sep 278 1-4 Dec 280 3-4 Mar 283 3-4 May 282 1-4 Jul 280 1-2 Sep 282 1-2 Dec 282 1-2 Mar 282 1-2 May 282 1-2 Jul 282 1-2 Sep 282 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 896 1-4 Aug 899 Sep 905 Nov 917 1-4 Jan 928 3-4 Mar 938 1-2 May 946 1-2 Jul 955 Aug 956 3-4 Sep 954 Nov 956 Jan 962 1-2 Mar 965 3-4 May 972 1-2 Jul 980 Aug 979 1-4 Sep 969 1-4 Nov 954 3-4 Jul 958 1-2 Nov 941 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.07 Aug 28.18 Sep 28.29 Oct 28.43 Dec 28.65 Jan 28.88 Mar 29.16 May 29.52 Jul 29.85 Aug 29.96 Sep 30.05 Oct 30.15 Dec 30.33 Jan 30.50 Mar 30.82 May 31.18 Jul 31.53 Aug 31.65 Sep 31.72 Oct 31.63 Dec 31.79 Jul 31.79 Oct 31.79 Dec 31.79 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 311.60 Aug 312.40 Sep 314.00 Oct 315.80 Dec 318.90 Jan 320.40 Mar 323.20 May 326.20 Jul 329.20 Aug 330.20 Sep 331.00 Oct 330.40 Dec 331.70 Jan 331.80 Mar 332.70 May 332.70 Jul 335.40 Aug 335.40 Sep 335.40 Oct 335.40 Dec 333.80 Jul 333.80 Oct 333.80 Dec 333.80