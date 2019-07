BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Centre Court

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. David Goffin (21), Belgium

Kei Nishikori (8), Japan, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Court 1

Guido Pella (26), Argentina, vs. Roberto Bautista-Agut (23), Spain

Sam Querrey, United States, vs. Rafael Nadal (3), Spain

Court 2

Anna-Lena Groenefeld, Germany and Demi Schuurs (8), Netherlands, vs. Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (2), Czech Republic

Barbora Strycova, Czech Republic and Su-Wei Hsieh (3), Chinese Taipei, vs. Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus

Bruno Soares, Brazil and Nicole Melichar (1), United States, vs. Andy Murray, Britain and Serena Williams, United States

Court 3

Henri Kontinen, Finland and John Peers (8), Australia, vs. Michael Venus, New Zealand and Raven Klaasen (3), South Africa

Ivan Dodig, Croatia and Latisha Chan (8), Chinese Taipei, vs. Edouard Roger-Vasselin, France and Andreja Klepac (11), Slovenia

Shuai Zhang, China and John Peers (4), Australia, vs. Robert Lindstedt, Sweden and Jelena Ostapenko, Latvia

Court 12

Bethanie Mattek-Sands, United States and Danielle Rose Collins, United States, vs. Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada

Matwe Middelkoop, Netherlands and Zhaoxuan Yang, China, vs. Marcus Daniell, New Zealand and Jennifer Brady, United States

Artem Sitak, New Zealand and Laura Siegemund, Germany, vs. Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic (3), Croatia

Court 18

Kveta Peschke, Czech Republic and Wesley Koolhof (5), Netherlands, vs. Aisam Qureshi, Pakistan and Nadiia Kichenok, Ukraine