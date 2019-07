CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 509 3-4 Sep 502 3-4 Dec 515 1-2 Mar 528 3-4 May 535 1-2 Jul 535 1-2 Sep 542 3-4 Dec 554 1-4 Mar 562 1-2 May 564 Jul 551 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 431 3-4 Sep 432 1-2 Dec 437 1-4 Mar 444 1-2 May 448 Jul 450 3-4 Sep 423 1-2 Dec 415 1-2 Mar 424 3-4 May 430 3-4 Jul 435 1-4 Sep 415 1-2 Dec 418 1-4 Jul 432 1-4 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 274 Sep 274 3-4 Dec 276 Mar 279 3-4 May 278 1-2 Jul 277 Sep 279 Dec 279 Mar 279 May 279 Jul 279 Sep 279 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 882 3-4 Aug 886 Sep 891 3-4 Nov 904 1-4 Jan 916 1-4 Mar 925 3-4 May 934 3-4 Jul 943 1-2 Aug 945 1-2 Sep 943 Nov 944 1-2 Jan 951 1-2 Mar 955 1-4 May 962 Jul 969 Aug 969 Sep 959 Nov 948 1-2 Jul 952 1-4 Nov 934 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.88 Aug 28.01 Sep 28.13 Oct 28.25 Dec 28.49 Jan 28.70 Mar 28.99 May 29.35 Jul 29.70 Aug 29.82 Sep 29.91 Oct 29.95 Dec 30.13 Jan 30.37 Mar 30.69 May 31.04 Jul 31.40 Aug 31.52 Sep 31.59 Oct 31.52 Dec 31.68 Jul 31.68 Oct 31.68 Dec 31.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 307.90 Aug 309.20 Sep 310.90 Oct 312.70 Dec 315.90 Jan 317.50 Mar 320.50 May 323.50 Jul 326.60 Aug 327.50 Sep 328.10 Oct 327.80 Dec 329.10 Jan 328.40 Mar 329.30 May 329.30 Jul 332.00 Aug 332.00 Sep 332.00 Oct 332.00 Dec 330.40 Jul 330.40 Oct 330.40 Dec 330.40