BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Centre Court

Alison Riske, United States, vs. Serena Williams (11), United States

Barbora Strycova, Czech Republic, vs. Johanna Konta (19), Britain

Andy Murray, Britain and Serena Williams, United States, vs. Fabrice Martin, France and Raquel Atawo (14), United States

Court 1

Simona Halep (7), Romania, vs. Shuai Zhang, China

Elina Svitolina (8), Ukraine, vs. Karolina Muchova, Czech Republic

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, vs. Nicolas Mahut, France and Edouard Roger-Vasselin (11), France

Court 2

Eden Silva, Britain and Evan Hoyt, Britain, vs. Saisai Zheng, China and Joran Vliegen, Belgium

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, vs. Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States

Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (5), Netherlands, vs. Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (2), Colombia

Court 3

Latisha Chan, Chinese Taipei and Hao-Ching Chan (9), Chinese Taipei, vs. Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus

Franko Skugor, Croatia and Raluca-Ioana Olaru (12), Romania, vs. Nikola Mektic, Croatia and Alicja Rosolska (6), Poland

Court 12

Wesley Koolhof, Netherlands and Marcus Daniell, New Zealand, vs. Ivan Dodig, Croatia and Filip Polasek, Slovakia

Court 18

Barbora Strycova, Czech Republic and Su-Wei Hsieh (3), Chinese Taipei, vs. Monica Niculescu, Romania and Irina-Camelia Begu (15), Romania