CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 516 3-4 Sep 511 Dec 522 3-4 Mar 535 1-4 May 541 Jul 540 1-2 Sep 547 1-4 Dec 558 1-4 Mar 566 1-2 May 567 3-4 Jul 555 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 438 1-2 Sep 439 1-2 Dec 443 3-4 Mar 450 1-2 May 453 3-4 Jul 456 1-4 Sep 425 1-4 Dec 416 Mar 425 3-4 May 431 1-4 Jul 435 1-2 Sep 416 1-2 Dec 418 Jul 431 1-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 276 1-2 Sep 278 Dec 279 1-4 Mar 283 May 281 1-2 Jul 279 3-4 Sep 281 3-4 Dec 281 3-4 Mar 281 3-4 May 281 3-4 Jul 281 3-4 Sep 281 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 875 1-4 Aug 879 Sep 885 1-4 Nov 897 3-4 Jan 909 1-2 Mar 918 3-4 May 927 3-4 Jul 936 1-4 Aug 938 1-2 Sep 936 Nov 936 1-2 Jan 943 1-4 Mar 947 May 953 3-4 Jul 961 1-4 Aug 961 1-4 Sep 951 1-4 Nov 940 3-4 Jul 944 1-2 Nov 926 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.86 Aug 27.99 Sep 28.12 Oct 28.24 Dec 28.48 Jan 28.68 Mar 28.97 May 29.33 Jul 29.68 Aug 29.79 Sep 29.86 Oct 29.93 Dec 30.12 Jan 30.36 Mar 30.68 May 31.03 Jul 31.39 Aug 31.51 Sep 31.58 Oct 31.52 Dec 31.68 Jul 31.68 Oct 31.68 Dec 31.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 304.20 Aug 305.80 Sep 307.40 Oct 309.10 Dec 312.30 Jan 314.00 Mar 316.90 May 319.90 Jul 322.70 Aug 323.40 Sep 324.00 Oct 323.50 Dec 324.50 Jan 323.80 Mar 324.70 May 324.70 Jul 327.40 Aug 327.40 Sep 327.40 Oct 327.40 Dec 325.80 Jul 325.80 Oct 325.80 Dec 325.80