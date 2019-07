BC-TEN--Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Monday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Fourth Round

David Goffin (21), Belgium, def. Fernando Verdasco, Spain, 7-6 (9), 2-6, 6-3, 6-4.

Roberto Bautista-Agut (23), Spain, def. Benoit Paire (28), France, 6-3, 7-5, 6-2.

Sam Querrey, United States, def. Tennys Sandgren, United States, 6-4, 6-7 (7), 7-6 (3), 7-6 (5).

Rafael Nadal (3), Spain, def. Joao Sousa, Portugal, 6-2, 6-2, 6-2.

Women's Singles

Fourth Round

Alison Riske, United States, def. Ashleigh Barty (1), Australia, 3-6, 6-2, 6-3.

Serena Williams (11), United States, def. Carla Suarez-Navarro (30), Spain, 6-2, 6-2.

Barbora Strycova, Czech Republic, def. Elise Mertens (21), Belgium, 4-6, 7-5, 6-2.

Elina Svitolina (8), Ukraine, def. Petra Martic (24), Croatia, 6-4, 6-2.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Karolina Pliskova (3), Czech Republic, 4-6, 7-5, 13-11.

Simona Halep (7), Romania, def. Cori Gauff, United States, 6-3, 6-3.

Shuai Zhang, China, def. Dayana Yastremska, Ukraine, 6-4, 1-6, 6-2.

Men's Doubles

Third Round

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Marcelo Demoliner, Brazil and Divij Sharan, India, 7-5, 6-7 (8), 7-6 (6), 6-3.

Wesley Koolhof, Netherlands and Marcus Daniell, New Zealand, def. Aisam Qureshi, Pakistan and Santiago Gonzalez, Mexico, 7-5, 6-7 (6), 6-4, 6-4.

Ivan Dodig, Croatia and Filip Polasek, Slovakia, def. Nikola Mektic, Croatia and Franko Skugor (6), Croatia, 7-6 (5), 6-4, 7-6 (3).

Michael Venus, New Zealand and Raven Klaasen (3), South Africa, def. Frederik Nielsen, Denmark and Robin Haase (16), Netherlands, 6-2, 6-3, 7-6 (0).

Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (5), Netherlands, def. Maximo Gonzalez, Argentina and Horacio Zeballos (9), Argentina, 7-6 (1), 3-6, 7-5, 4-3, ret.

Women's Doubles

Third Round

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States, def. Abigail Spears, United States and Nadiia Kichenok, Ukraine, 6-2, 6-3.

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, def. Saisai Zheng, China and Ying-Ying Duan (13), China, 7-5, 6-3.

Anna-Lena Groenefeld, Germany and Demi Schuurs (8), Netherlands, def. Yafan Wang, China and Anna Blinkova, Russia, 6-4, 7-6 (7).

Mixed Doubles

Second Round

Robert Lindstedt, Sweden and Jelena Ostapenko, Latvia, def. Andres Molteni, Argentina and Makoto Ninomiya, Japan, 6-3, 6-1.

Juniors Men's Singles

First Round

Holger Vitus Nodskov Rune (1), Denmark, def. Kevin Chahoud, Sweden, 6-2, 6-4.

Anton Matusevich, Britain, def. Gauthier Onclin (15), Belgium, 6-3, 4-6, 6-4.

Cannon Kingsley, United States, def. Otto Virtanen (11), Finland, 4-6, 6-1, 7-5.

Roman Andres Burruchaga, Argentina, def. Pablo Llamas Ruiz, Spain, 6-4, 4-6, 6-2.

Ryoma Matsushita, Japan, def. Blu Baker, Britain, 2-6, 6-1, 6-4.

Baptiste Anselmo, France, def. Keisuke Saitoh (16), Japan, 6-2, 6-7, 8-6.

Carlos Alcaraz Garfia (10), Spain, def. Tyler Zink, United States, 6-3, 6-2.

William Grant, United States, def. Nini Gabriel Dica, Romania, 6-1, 4-6, 7-5.

Dominic Stephan Stricker, Switzerland, def. Andres Martin, United States, 7-5, 6-0.

Liam Draxl (12), Canada, def. Jack Pinnington Jones, Britain, 6-3, 6-3.

Brandon Nakashima (6), United States, def. Phuong van Nguyen, Vietnam, 6-0, 7-6.

Nicholas David Ionel, Romania, def. Jacob Fearnley, Britain, 6-3, 6-2.

Nicolas Alvarez Varona, Spain, def. Felix Gill, Britain, 6-4, 6-4.

Juniors Women's Singles

First Round

Katrina Scott, United States, def. Adrienn Nagy (16), Hungary, 6-3, 6-4.

Elizabeth Mandlik, United States, def. Mananchaya Sawangkaew (9), Thailand, 6-7, 7-5, 11-9.

Martyna Kubka, Poland, def. Emma Raducanu, Britain, 0-6, 6-1, 7-5.

Natsumi Kawaguchi (6), Japan, def. Alexandra Vecic, Germany, 6-1, 5-7, 6-4.

Carole Monnet, France, def. Savannah Broadus, United States, 2-6, 7-5, 6-2.

Polina Kudermetova, Russia, def. Amarni Banks, Britain, 6-1, 6-0.

Helene Pellicano (15), Malta, def. Alexandra Yepifanova, United States, 1-6, 6-3, 6-4.

Robin Montgomery, United States, def. Marta Custic, Spain, 6-4, 7-6.

Funa Kozaki, Japan, def. Alina Charaeva (8), Russia, 6-2, 6-3.

Oksana Selekhmeteva, Russia, def. Weronika Baszak, Poland, 6-2, 7-5.