BC-SOC--Copa America Tournaments,0218

Copa America Tournaments

%byline(By The Associated Press%)

YEAR CHAMPION RUNNER-UP VENUE 1916 Uruguay Argentina Argentina 1917 Uruguay Argentina Uruguay 1919 Brazil Uruguay Brazil 1920 Uruguay Argentina Chile 1921 Argentina Brazil Argentina 1922 Brazil Paraguay Brazil 1923 Uruguay Argentina Uruguay 1924 Uruguay Argentina Uruguay 1925 Argentina Brazil Argentina 1926 Uruguay Argentina Chile 1927 Argentina Uruguay Peru 1929 Argentina Paraguay Argentina 1935 Uruguay Argentina Peru 1937 Argentina Brazil Argentina 1939 Peru Uruguay Peru 1941 Argentina Uruguay Chile 1942 Uruguay Argentina Uruguay 1945 Argentina Brazil Chile 1946 Argentina Brazil Argentina 1947 Argentina Paraguay Ecuador 1949 Brazil Paraguay Brazil 1953 Paraguay Brazil Peru 1955 Argentina Chile Chile 1956 Uruguay Chile Uruguay 1957 Argentina Brazil Peru 1959a Argentina Brazil Argentina 1959b Uruguay Argentina Ecuador 1963 Bolivia Paraguay Bolivia 1967 Uruguay Argentina Uruguay 1975 Peru Colombia No host 1979 Paraguay Chile No host 1983 Uruguay Brazil No host 1987 Uruguay Chile Argentina 1989 Brazil Uruguay Brazil 1991 Argentina Brazil Chile 1993 Argentina Mexico Ecuador 1995 Uruguay Brazil Uruguay 1997 Brazil Bolivia Bolivia 1999 Brazil Uruguay Paraguay 2001 Colombia Mexico Colombia 2004 Brazil Argentina Peru 2007 Brazil Argentina Venezuela 2011 Uruguay Paraguay Argentina 2015 Chile Argentina Chile 2016 Chile Argentina US 2019 Brazil Peru Brazil

NOTE: In 1959 there were two tournaments, in March-April, then December. Previously the South American National Teams Tournament, it was renamed Copa America in 1975.