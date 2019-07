BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Centre Court

Joao Sousa, Portugal, vs. Rafael Nadal (3), Spain

Johanna Konta (19), Britain, vs. Petra Kvitova (6), Czech Republic

Matteo Berrettini (17), Italy, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Court 1

Serena Williams (11), United States, vs. Carla Suarez-Navarro (30), Spain

Simona Halep (7), Romania, vs. Cori Gauff, United States

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Ugo Humbert, France

Court 2

Ashleigh Barty (1), Australia, vs. Alison Riske, United States

Karolina Muchova, Czech Republic, vs. Karolina Pliskova (3), Czech Republic

Kei Nishikori (8), Japan, vs. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan

Court 3

Elina Svitolina (8), Ukraine, vs. Petra Martic (24), Croatia

David Goffin (21), Belgium, vs. Fernando Verdasco, Spain

Guido Pella (26), Argentina, vs. Milos Raonic (15), Canada

Court 12

Barbora Strycova, Czech Republic, vs. Elise Mertens (21), Belgium

Sam Querrey, United States, vs. Tennys Sandgren, United States

Henri Kontinen, Finland and John Peers (8), Australia, vs. Rajeev Ram, United States and Joe Salisbury (12), Britain

Bethanie Mattek-Sands, United States and Jamie Murray, Britain, vs. Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic (3), Croatia

Court 18

Shuai Zhang, China, vs. Dayana Yastremska, Ukraine

Roberto Bautista-Agut (23), Spain, vs. Benoit Paire (28), France

Nicolas Mahut, France and Edouard Roger-Vasselin (11), France, vs. Bob Bryan, United States and Mike Bryan (7), United States

Franko Skugor, Croatia and Raluca-Ioana Olaru (12), Romania, vs. Venus Williams, United States and Frances Tiafoe, United States