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Saturday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/07/07 07:19
AMERICAN LEAGUE
Texas 000 001 300—4 8 1
Minnesota 030 200 02x—7 9 0

Chavez, Payano (6), Leclerc (7), Kelley (8) and Mathis; Pineda, Duffey (7), Rogers (7) and Castro. W_Pineda 6-4. L_Chavez 3-4. Sv_Rogers (12). HRs_Texas, Andrus (8), Calhoun (5). Minnesota, Gonzalez (10).

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Baltimore 000 501 011—8 10 0
Toronto 000 100 000—1 3 2

Cashner, Yacabonis (8), Armstrong (9) and Severino; Richard, Kingham (7), Law (9) and Maile. W_Cashner 9-3. L_Richard 1-5. HRs_Baltimore, Nunez (20), Wilkerson (7).

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INTERLEAGUE
Kansas City 000 000 000—0 6 1
Washington 130 000 20x—6 12 0

Sparkman, Lopez (7) and Gallagher; Scherzer, Rainey (8), Grace (9) and Suzuki. W_Scherzer 9-5. L_Sparkman 2-5. HRs_Washington, Suzuki (11).

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Cleveland 100 010 023—7 11 1
Cincinnati 200 000 000—2 5 0

Bieber, Goody (9) and Perez; DeSclafani, Lorenzen (7), Bowman (9) and Casali, Farmer. W_Bieber 8-3. L_Lorenzen 0-2. HRs_Cleveland, Lindor 2 (14), Perez (16). Cincinnati, Puig (20).