BC-TEN--Wimbledon Results

Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Saturday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Third Round

Sam Querrey, United States, def. John Millman, Australia, 7-6 (3), 7-6 (8), 6-3.

Tennys Sandgren, United States, def. Fabio Fognini (12), Italy, 6-3, 7-6 (12), 6-3.

Joao Sousa, Portugal, def. Daniel Evans, Britain, 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4.

Rafael Nadal (3), Spain, def. Jo-Wilfried Tsonga, France, 6-2, 6-3, 6-2.

Kei Nishikori (8), Japan, def. Steve Johnson, United States, 6-4, 6-3, 6-2.

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, def. Jan-Lennard Struff (33), Germany, 6-3, 7-6 (5), 4-6, 7-5.

Matteo Berrettini (17), Italy, def. Diego Schwartzman (24), Argentina, 6-7 (5), 7-6 (2), 4-6, 7-6 (5), 6-3.

Roger Federer (2), Switzerland, def. Lucas Pouille (27), France, 7-5, 6-2, 7-6 (4).

Women's Singles

Third Round

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Harriet Dart, Britain, 6-1, 6-1.

Alison Riske, United States, def. Belinda Bencic (13), Switzerland, 4-6, 6-4, 6-4.

Serena Williams (11), United States, def. Julia Goerges (18), Germany, 6-3, 6-4.

Carla Suarez-Navarro (30), Spain, def. Lauren Davis, United States, 6-3, 6-3.

Barbora Strycova, Czech Republic, def. Kiki Bertens (4), Netherlands, 7-5, 6-1.

Elise Mertens (21), Belgium, def. Qiang Wang (15), China, 6-2, 6-7 (9), 6-4.

Johanna Konta (19), Britain, def. Sloane Stephens (9), United States, 3-6, 6-4, 6-1.

Petra Kvitova (6), Czech Republic, def. Magda Linette, Poland, 6-3, 6-2.

Men's Doubles

Second Round

Bob Bryan, United States and Mike Bryan (7), United States, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 6-7 (13), 6-3, 6-4, 6-1.

Wesley Koolhof, Netherlands and Marcus Daniell, New Zealand, def. Cameron Norrie, Britain and Jaume Antoni Munar Clar, Spain, 1-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2, 6-2.

Ivan Dodig, Croatia and Filip Polasek, Slovakia, def. Nicholas Monroe, United States and Mischa Zverev, Germany, 7-6 (5), 6-4, 6-3.

Nikola Mektic, Croatia and Franko Skugor (6), Croatia, def. Andy Murray, Britain and Pierre-Hugues Herbert, France, 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-3.

Maximo Gonzalez, Argentina and Horacio Zeballos (9), Argentina, def. Feliciano Lopez Diaz-Guerra, Spain and Pablo Carreno-Busta, Spain, 7-5, 7-6 (3), 6-3.

Philipp Oswald, Austria and Roman Jebavy, Czech Republic, def. Jurgen Melzer, Austria and Oliver Marach (14), Austria, 7-5, 6-4, 5-7, 7-6 (6).

Women's Doubles

Second Round

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, def. Alison Riske, United States and Jennifer Brady, United States, 6-2, 6-2.

Alize Cornet, France and Petra Martic, Croatia, def. Galina Voskoboeva, Kazakhstan and Sorana Cirstea, Romania, 6-4, 6-3.

Barbora Strycova, Czech Republic and Su-Wei Hsieh (3), Chinese Taipei, def. Viktorija Golubic, Switzerland and Ekaterina Alexandrova, Russia, 6-2, 6-2.

Monica Niculescu, Romania and Irina-Camelia Begu (15), Romania, def. Xinyun Han, China and Oksana Kalashnikova, Georgia, 6-3, 3-6, 6-0.

Bethanie Mattek-Sands, United States and Danielle Rose Collins, United States, def. Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang (5), China, 4-6, 6-2, 6-3.

Victoria Azarenka, Belarus and Ashleigh Barty (10), Australia, def. Rebecca Peterson, Sweden and Tamara Zidansek, Slovenia, 6-2, 6-3.

Yafan Wang, China and Anna Blinkova, Russia, def. Ajla Tomljanovic, Australia and Maria Sakkari, Greece, 6-1, 6-4.

Laura Siegemund, Germany and Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine and Raquel Atawo (16), United States, 2-6, 6-4, 6-0.

Mixed Doubles

First Round

Andy Murray, Britain and Serena Williams, United States, def. Alexa Guarachi Mathison, Chile and Andreas Mies, Germany, 6-4, 6-1.

Robert Lindstedt, Sweden and Jelena Ostapenko, Latvia, def. Jay Clarke, Britain and Cori Gauff, United States, 6-1, 6-4.

Aisam Qureshi, Pakistan and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Santiago Gonzalez, Mexico and Xinyun Han, China, 7-6 (2), 6-4.

Second Round

Bruno Soares, Brazil and Nicole Melichar (1), United States, def. Denys Molchanov, Ukraine and Galina Voskoboeva, Kazakhstan, 7-6 (4), 3-6, 6-3.

Matwe Middelkoop, Netherlands and Zhaoxuan Yang, China, def. Hao-Ching Chan, Chinese Taipei and Neal Skupski (9), Britain, 7-6 (1), 6-2.

Shuai Zhang, China and John Peers (4), Australia, def. Henri Kontinen, Finland and Heather Watson, Britain, 4-6, 6-3, 6-4.

Kveta Peschke, Czech Republic and Wesley Koolhof (5), Netherlands, def. Philipp Oswald, Austria and Monique Adamczak, Australia, 6-1, 6-4.

Artem Sitak, New Zealand and Laura Siegemund, Germany, def. Rohan Bopanna, India and Aryna Sabalenka (13), Belarus, 6-4, 6-4.

Edouard Roger-Vasselin, France and Andreja Klepac (11), Slovenia, def. Asia Muhammad, United States and Luke Bambridge, Britain, 6-4, 6-4.

Eden Silva, Britain and Evan Hoyt, Britain, def. Divij Sharan, India and Ying-Ying Duan (16), China, 6-3, 6-4.

Saisai Zheng, China and Joran Vliegen, Belgium, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands and Demi Schuurs (2), Netherlands, 6-4, 7-5.

Juniors Men's Singles

First Round

Eric Vanshelboim, Ukraine, def. Leandro Riedi, Switzerland, 6-3, 3-6, 6-3.

Govind Nanda, United States, def. Rinky Hijikata, Australia, 6-2, 7-5.

Arthur Fery, Britain, def. Matteo Arnaldi, Italy, 7-6, 6-1.

Shintaro Mochizuki (8), Japan, def. Valentin Royer, France, 3-6, 6-3, 8-6.

Martin Damm (4), Czech Republic, def. Francesco Passaro, Italy, 6-2, 6-7, 6-4.

Taha Baadi, Canada, def. Youcef Rihane, Algeria, 6-2, 6-2.

Matheus Pucinelli de Almeida, Brazil, def. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen, Argentina, 6-4, 6-4.

Jiri Lehecka (5), Czech Republic, def. Harry Wendelken, Britain, 6-2, 6-3.

Tristan Schoolkate, Australia, def. Toby Alex Kodat (7), United States, 6-0, 7-5.

Dalibor Svrcina, Czech Republic, def. Wojciech Marek, Poland, 6-1, 6-3.

Filip Cristian Jianu (13), Romania, def. Toby Samuel, Britain, 7-5, 7-6.

Flavio Cobolli, Italy, def. Sergey Fomin, Uzbekistan, 6-2, 6-1.

Carlos Gimeno Valero, Spain, def. Thiago Agustin Tirante (3), Argentina, 6-7, 6-3, 6-4.

Harold Mayot, France, def. Dane Sweeny, Australia, 6-4, 6-4.

Shunsuke Mitsui (14), Japan, def. Juan Bautista Torres, Argentina, 6-7, 6-2, 6-3.

James Story, Britain, def. Jonas Forejtek (2), Czech Republic, 6-4, 7-6.

Juniors Women's Singles

First Round

Emma Navarro (1), United States, def. Diana Shnaider, Russia, 6-0, 6-2.

Selena Janicijevic, France, def. Antonia Samudio, Colombia, 6-3, 6-2.

Sonay Kartal, Britain, def. Annerly Poulos, Australia, 7-6, 7-6.

Elina Avanesyan, Russia, def. Carlota Martinez Cirez, Spain, 6-3, 6-0.

Qinwen Zheng (3), China, def. Thasaporn Naklo, Thailand, 6-0, 6-2.

Erin Richardson, Britain, def. Kristyna Lavickova, Czech Republic, 6-2, 6-7, 6-1.

Mai Napatt Nirundorn, Thailand, def. Holly Fischer, Britain, 7-5, 4-6, 6-1.

Sohyun Park (12), Republic of Korea, def. Valentina Ryser, Switzerland, 7-5, 4-6, 8-6.

Hong Yi Cody Wong, Hong Kong, def. Anastasia Tikhonova (13), Russia, 6-4, 6-2.

Ane Mintegi del Olmo, Spain, def. Victoria Allen, Britain, 6-3, 6-3.

Abigail Forbes, United States, def. Liubov Kostenko, Ukraine, 6-2, 6-7, 6-3.

Aubane Droguet, France, def. Joanna Garland (14), Chinese Taipei, 6-2, 6-2.

Fruhvirtova Linda, Czech Republic, def. Destinee Martins, Britain, 6-4, 5-7, 6-1.

Maria Camila Osorio Serrano (2), Colombia, def. Mell Elizabeth Reasco Gonzalez, Ecuador, 6-1, 6-2.