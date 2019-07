BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2463 Up 30 Jul 2488 Up 30 Sep 2489 Up 22 Sep 2468 2494 2436 2463 Up 30 Oct 2489 Up 22 Dec 2495 2518 2466 2489 Up 22 Mar 2494 2520 2473 2492 Up 20 May 2508 2520 2475 2494 Up 18 Jul 2513 2519 2485 2495 Up 15 Sep 2510 2520 2497 2498 Up 10 Dec 2515 2515 2499 2499 Up 5 Mar 2499 2500 2491 2491 unch May 2494 2495 2482 2482 Down 5