CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 519 1-4 Sep 515 Dec 525 1-2 Mar 537 1-4 May 541 3-4 Jul 541 1-4 Sep 547 1-2 Dec 558 1-4 Mar 566 3-4 May 568 1-2 Jul 559 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 434 Sep 438 3-4 Dec 442 1-4 Mar 449 May 452 1-2 Jul 455 3-4 Sep 426 Dec 418 1-4 Mar 427 1-4 May 433 1-4 Jul 437 1-2 Sep 418 1-4 Dec 419 3-4 Jul 433 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 275 Sep 278 1-4 Dec 278 1-2 Mar 282 1-2 May 281 1-4 Jul 279 3-4 Sep 281 3-4 Dec 281 3-4 Mar 281 3-4 May 281 3-4 Jul 281 3-4 Sep 281 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 872 1-4 Aug 876 Sep 882 1-4 Nov 894 1-2 Jan 906 1-4 Mar 915 1-4 May 924 3-4 Jul 933 Aug 935 1-2 Sep 932 1-2 Nov 932 3-4 Jan 939 3-4 Mar 944 May 951 Jul 958 1-4 Aug 958 1-4 Sep 948 1-4 Nov 937 3-4 Jul 941 1-2 Nov 922 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.44 Aug 27.56 Sep 27.69 Oct 27.79 Dec 28.00 Jan 28.21 Mar 28.50 May 28.86 Jul 29.23 Aug 29.35 Sep 29.44 Oct 29.47 Dec 29.67 Jan 29.92 Mar 30.24 May 30.60 Jul 30.96 Aug 31.09 Sep 31.14 Oct 31.11 Dec 31.26 Jul 31.26 Oct 31.26 Dec 31.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 303.80 Aug 305.80 Sep 307.50 Oct 309.30 Dec 312.40 Jan 314.10 Mar 316.90 May 320.00 Jul 322.80 Aug 323.80 Sep 324.40 Oct 324.20 Dec 325.60 Jan 324.90 Mar 325.80 May 325.80 Jul 328.50 Aug 328.50 Sep 328.50 Oct 328.50 Dec 326.90 Jul 326.90 Oct 326.90 Dec 326.90